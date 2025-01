Parco di Pantelleria, il commissario Italo Cucci ricevuto dal premier albanese Edi Rama

31/01/2025 11:00:00



Un incontro all’insegna della cultura e della valorizzazione del territorio quello tra Italo Cucci, commissario straordinario del Parco Nazionale di Pantelleria, e il premier albanese Edi Rama. Nel corso della sua visita ufficiale a Tirana, Cucci è stato accolto con grande cordialità dal primo ministro, occasione in cui ha presentato le eccellenze dell’isola siciliana e il suo inestimabile patrimonio naturale.

In particolare, Cucci ha donato a Rama una pubblicazione dedicata alla Vite ad Alberello di Pantelleria, realizzata dall'Ente Parco in occasione del decennale dal riconoscimento della Pratica UNESCO. Un gesto simbolico che sottolinea l'importanza della tutela e della promozione delle tradizioni agricole dell'isola.

"Essere ambasciatori di Pantelleria nel mondo è un onore e un impegno", ha dichiarato Cucci. "L’isola è un patrimonio straordinario di natura, storia e cultura che merita di essere raccontato e valorizzato anche a livello internazionale".

L’incontro con Rama si è svolto nel quadro di una visita istituzionale che ha visto Cucci protagonista anche della firma di un accordo di collaborazione tra l'agenzia di stampa Italpress, di cui è direttore editoriale, e l’agenzia di stampa albanese ATA. Un ulteriore passo verso il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Albania nel segno della cultura e dell'informazione.

*****

Raccolto 130 chili di rifiuti - Sono 4922 i tappi, 715 le bottiglie di plastica per un totale di 37 sacchi e oltre 130 chili di rifiuti raccolti solamente questa mattina e in soli 30 metri di spiaggia, nelle località Punta Sidéri e Arenella a Pantelleria, nell'ambito delle attività de "Il Mare del Parco", il corso per educatori ambientali promosso dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria e da Marevivo Sicilia.

Dopo una serie di lezioni teoriche, guidate da esperti di settore sull'importanza della tutela dell'ambiente marino dell'isola si è passati alla pratica con un tirocinio in collaborazione con l'istituto omnicomprensivo "Almanza - D'Ajetti" di Pantelleria. I corsisti hanno così potuto cimentarsi direttamente in azioni di educazione ambientale, alla scoperta del territorio, delle sue coste e dei fondali, con gli studenti di classi di diverso ordine e grado.

Oggi un'attività unica ha coinvolto i rappresentanti del Parco Nazionale, di Marevivo, corsisti e insegnanti e studenti della sezione turistica dell'istituto superiore, con la pulizia del litorale dell'Arenella da chili di plastica portati dalle ultime mareggiate.

Dopo la raccolta si è svolto un laboratorio a cielo aperto di biologia marina in cui gli educatori hanno approfondito le caratteristiche di alcune specie endemiche marine e anche di alcune minacce che incombono invece sulle specie a rischio.

"I risultati del corso “Il Mare del Parco” sono stati eccezionali - affermano il biologo del Parco Andrea Biddittu e il Commissario Straordinario Italo Cucci - grazie all'impegno fattivo di Marevivo Sicilia, non solo abbiamo formato nuovi educatori ambientali, ma abbiamo anche creato un'importante rete di connessioni tra studenti, insegnanti, esperti e volontari, tutti uniti dall'obiettivo comune di proteggere il nostro patrimonio naturale. L'attività di pulizia della costa è stata un momento significativo di sensibilizzazione: vedere con i propri occhi l'impatto dei rifiuti marini e impegnarsi concretamente nella loro rimozione ha reso ancora più tangibile l'importanza della tutela dell'ambiente. Questo percorso ci ha confermato che l'educazione e l'azione diretta sono strumenti fondamentali per costruire una maggiore consapevolezza ecologica e un futuro più sostenibile."