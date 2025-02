Trapani e dintorni: musei gratis, teatro e riaperture storiche nel weekend

01/02/2025 06:00:00

Il primo weekend di febbraio offre tante occasioni per scoprire il patrimonio storico e culturale del territorio.

Dalla Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei principali siti archeologici, alla riapertura del Cine Teatro Don Bosco e della della Chiesa Maria SS. Annunziata a Marsala, fino alla visita inedita ai passaggi segreti di Selinunte. Spazio anche alla formazione con l’Open Day di Futura a Trapani.

DOMENICA GRATUITA AL MUSEO - Domenica 2 febbraio torna l’iniziativa “Domenica al Museo”, con ingresso gratuito nei parchi archeologici, musei e luoghi della cultura gestiti dalla Regione Siciliana. In provincia di Trapani sarà possibile visitare gratuitamente il Parco archeologico di Segesta, il Parco di Selinunte e Cave di Cusa, il Parco Lilibeo-Marsala, l’Area archeologica di Capo Boeo, il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, il Castello Grifeo di Partanna e l’ex Stabilimento Florio di Favignana. Gli orari di apertura sono consultabili online, con prenotazione obbligatoria dove prevista.

SELINUNTE - Domenica 2 febbraio, dalle 9:00 alle 17:00, il Parco Archeologico di Selinunte offrirà una giornata a ingresso gratuito con un’inedita visita guidata ai passaggi segreti delle mura fortificate. L’appuntamento, proposto da CoopCulture alle ore 11:00, permetterà di scoprire il sistema difensivo dell’antica città, con un percorso di 45 minuti (non adatto a bambini sotto i 10 anni e persone con difficoltà motorie). La navetta fino all’Acropoli avrà un costo di 3 euro. Durante la giornata, al Museo Baglio Florio, sarà possibile assistere a un videomapping sui colori originali dei templi e al concorso "Colora la Sicilia su due ruote", con e-bike decorate dagli studenti del liceo artistico G. Bonachia di Sciacca. Per chi preferisce esplorare il sito in autonomia, sarà disponibile il noleggio bici. Inoltre, sarà possibile sottoscrivere la Card Selinunte 365, che garantisce accesso libero al parco tutto l’anno e sconti su eventi e servizi.

SEGESTA - Domenica 2 febbraio, il Parco Archeologico di Segesta aderisce all’iniziativa “Domenica al Museo”, con ingresso gratuito dalle 9:00 alle 15:30. All’ingresso del parco sarà allestito il Mercato degli Elimi, con stand di prodotti tipici locali. Rinviato invece il laboratorio per bambini “L’Ecologia spiegata ai bambini”.

TRAPANI - Sabato 1 febbraio, dalle 9:30 alle 12:00, l'Ente di Formazione Futura organizza un Open Day a Trapani, presso Palazzo Cavarretta (Via Torrearsa, 1), per presentare l’offerta formativa 2025/2026. Verranno illustrati i corsi di Acconciatura, Estetica e Ristorazione (Cuoco), finanziati dalla Regione Siciliana e validi su tutto il territorio nazionale. Per info: 0923/28006-26683.

MARSALA - A Marsala riapre il Cine Teatro Don Bosco, situato in via Roma, vicolo Stovigliai, grazie all’impegno dell’associazione Nomea, guidata da Giuseppe Li Causi. L’inaugurazione avverrà domenica 2 febbraio, alle ore 18:00, con la commedia “40 ma non li dimostra” di Titina e Peppino De Filippo, portata in scena dalla compagnia Smile A.P.S.. Il teatro ospiterà spettacoli teatrali, eventi culturali e artistici, diventando nuovamente un punto di riferimento per la comunità.

MARSALA - Dopo 82 anni, la Chiesa Maria SS. Annunziata di Marsala, situata in Piazza del Carmine, torna ad essere un luogo di culto. La cerimonia di riapertura si è tenuta giovedì 30 gennaio. La chiesa, costruita dai frati carmelitani tra il XIII e XIV secolo, ha subito varie trasformazioni, ospitando prima la Biblioteca Comunale e poi l’Archivio Storico. Gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1943, venne parzialmente ricostruita, ma cessò le funzioni religiose nel 1979. Da ora, tornerà ad ospitare la Santa Messa ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle ore 7:30.

MARSALA - È possibile accedere con visite guidate a tre siti: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l'ipogeo di Crispia Salvia. Orari: sabato e domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Prenotazioni al 351 4849420 o lilibeo@archeofficina.com.

MARSALA - Lunedì 3 febbraio , alle ore 21:00, il Cinema Golden di Marsala ospiterà la proiezione del documentario “Liliana” di Ruggero Gabbai,dedicato alla testimonianza della Senatrice a vita Liliana Segre. L’evento, promosso dai Giovani Democratici e dal Partito Democratico di Marsala, offre un racconto tra storia e memoria con contenuti inediti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.