Emergenza Sanità: tra carenza di medici, dimissioni e fuga dal SSN. Quali soluzioni?

In Italia il reclutamento dei medici è una questione che va affrontata in maniera emergenziale il Ministero della Salute e il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn, Mariella Mainolfi, hanno indicato priorità e tracciato il percorso.

Ad oggi si registra un 29% di contratti di formazione specialistica andati deserti per l’anno accademico. 2023/2024. E per la formazione in medicina generale il dato è al 15%. Male anche per gli infermieri dove il rapporto tra domande e chi effettivamente si è iscritto al primo anno d’infermieristica è dello 0,85. Ma non solo difficoltà nell’accesso: prosegue infatti il fenomeno delle dimissioni volontarie dal Ssn: nel 2022 se ne sono andati in 18.243 contro i 5.780 del 2016.

La carenza, i motivi

I fattori che incidono sulla carenza del personale sanitario sono essenzialmente legati:

-Invecchiamento della popolazione (l’ISTAT stima che le persone di età pari o superiore a 65 anni (ad oggi corrispondenti al 24,5% del totale) potrebbero rappresentare il 35% del totale della popolazione entro il 2050;

-Calo delle nascite cui consegue una popolazione in netta diminuzione nelle fasce di età più giovani. A titolo esemplificativo la popolazione in età pediatrica diminuirà di 1 milione 102mila unità dal 2024 al 2050 con ripercussioni anche in termini di disponibilità di nuovi professionisti da formare nel nostro Paese;

-Crisi vocazionale delle professioni sanitarie soprattutto per alcuni profili. Basti pensare che per il corso di laurea in infermieristica il rapporto tra domande e numero di posti attivati a livello nazionale nell’anno accademico 2023/2024 risulta essere in media pari a 1,1 (ossia 1,1 candidato per un posto disponibile), presentando una ulteriore flessione rispetto agli anni precedenti.

-Minore attrattività del SSN che si manifesta con difficoltà di reclutamento, soprattutto in specifiche aree geografiche e/o per alcune figure professionali o specializzazioni mediche;

-Difficoltà di trattenimento in servizio. I dati mostrano un incremento delle cosiddette “dimissioni volontarie” non solo riferite ai dirigenti medici ma anche al personale infermieristico.

-Approssimarsi del picco della curva pensionistica di alcuni professionisti. In primis il fenomeno riguarda gli infermieri. Sono oltre 53.000 gli infermieri impiegati presso le strutture del SSN di età compresa tra i 55 e i 59 anni che pertanto raggiungeranno nei prossimi anni i requisiti di pensionamento ed ancora più numerosa è la coorte di professionisti tra i 50 e 54 anni; in pratica circa il 41% degli infermieri del SSN ha tra i 50 ed i 59 anni.

-Condizioni di lavoro, rese ad elevato rischio di burn-out e che non consentono un adeguato bilanciamento tra lavoro e vita privata, oggi ritenuto fondamentale soprattutto per le nuove generazioni.

Trattamento economico

Si legge nel documento che diversi aspetti possono incidere sull’attrattività del SSN: aumento retributivo, miglioramento delle condizioni di lavoro, maggiore sicurezza nel luogo di lavoro, limitazione della responsabilità professionale. Per quanto riguarda nello specifico il fattore retributivo, dal confronto con gli altri Paesi europei (fonte OECD) si rileva che la remunerazione dei medici specialisti italiani risulta inferiore del 4% rispetto al valore medio calcolato sulle retribuzioni degli altri Paesi europei; per gli infermieri la forbice è molto più ampia e lo stipendio di un infermiere italiano è di circa il 19% inferiore alla media europea”.





Le soluzioni

Il Ministero traccia la rotta: “E’ fondamentale far leva sulla motivazione dei professionisti, garantire l’autonomia e l’esercizio della responsabilità, investire sullo sviluppo delle competenze e sui percorsi di carriera, nonché promuovere il merito e riconoscere i risultati. Con l’avanzare delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie, infatti, molte delle competenze richieste dai contesti professionali sempre più complessi si sono ampliate, rendendo al contempo obsolete competenze connesse all’uso di strumentazioni e tecniche sanitarie superate. Occorre, quindi, con particolare riferimento al personale del comparto sanitario, riconoscere le c.d. “competenze avanzate””. In quest’ottica “al fine di armonizzare tutti gli interventi normativi che si rendono necessari per attuare un riordino delle professioni sanitarie, si ritiene auspicabile la presentazione di un disegno di legge delega che impegni il Governo a porre in essere una riforma organica del personale sanitario, che affronti le problematiche esistenti, stabilendo un nuovo assetto delle professioni sanitarie, quale strumento cardine e guida di un nuovo SSN, caratterizzato da una forza lavoro moderna e al passo con i tempi, in grado di ricostruire un nuovo rapporto di fiducia con i cittadini”.

Verso Sud, la campagna ASP Trapani

Si chiama “Verso Sud” la campagna presentata dall’ASP di Trapani a dicembre 2024, mira al rientro di professionisti che attualmente prestano servizio fuori dalla Sicilia. Il bando di concorso è a tempo indeterminato, per tutte le discipline mediche, nei posti attualmente vacanti della dotazione organica. Ritorno alla base, valorizzazione delle intelligenze, attenzione alle aspettative di qualità della vita del medico che ritorna in Sicilia.