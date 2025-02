4 Febbraio: Trump frena sui dazi, profugo denuncia il governo, le Borse oscillano

04/02/2025 06:26:00

Donald Trump ha deciso di rinviare di un mese l’applicazione dei dazi contro Canada e Messico, ottenendo in cambio il dispiegamento di 10.000 soldati messicani per sorvegliare il confine con gli Stati Uniti. Anche il Canada ha ottenuto più tempo per negoziare, ma il premier Justin Trudeau ha reagito immediatamente cancellando un contratto da 68 milioni di dollari con Starlink, l’azienda di Elon Musk. Sul fronte cinese, il presidente americano ha aperto alla trattativa e sembra che Pechino voglia trovare un accordo per evitare una guerra commerciale. L’Unione Europea rimane in attesa delle mosse della Casa Bianca, mentre al Parlamento europeo tutti i deputati si sono ritrovati un cappello con la scritta MEGA, il nuovo slogan sovranista lanciato da Musk.

Le Borse europee e Wall Street hanno vissuto una giornata di forti oscillazioni, inizialmente penalizzate dalla prospettiva di dazi pesanti, per poi recuperare terreno dopo le aperture di Trump al dialogo con Cina e Canada. L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 2.800 dollari l’oncia, segnale di un mercato preoccupato per l’incertezza economica.

Un attentato ha colpito Mosca, dove Armen Sarkisyan, un comandante filoputiniano considerato da Kiev un traditore, è stato ucciso in un’esplosione. Secondo indiscrezioni dal Cremlino, Putin e Trump potrebbero incontrarsi nei prossimi mesi in Arabia Saudita o negli Emirati per discutere una possibile tregua nel conflitto ucraino.

Il caso Almasri continua a scuotere la politica italiana. Lam Magok Biel Ruei, un profugo sudanese che sostiene di essere stato vittima delle torture inflitte dal militare libico Osama Almasri, ha denunciato Giorgia Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi per aver favorito la fuga dell’alto ufficiale libico. La vicenda riaccende il dibattito sull’immunità parlamentare: Forza Italia ha proposto di reintrodurla, ma le opposizioni si oppongono fermamente.

A Bruxelles, i leader europei si sono riuniti per discutere di difesa comune. Ospiti del vertice il premier britannico Keir Starmer e il segretario generale della NATO Marc Rutte. L’incontro è stato dominato dal dibattito sull’aumento delle spese militari, fortemente caldeggiato da Trump e da alcuni stati membri dell’UE.

In Francia, un anziano chirurgo sarà processato in Bretagna con l’accusa di aver abusato sessualmente di 300 minori, tutti suoi ex pazienti. Il caso è uno dei più gravi scandali di pedofilia mai emersi nel paese. Intanto, in Italia, Stellantis e Porsche hanno rivoluzionato i vertici aziendali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico.

A Washington, oggi è previsto l’atteso incontro tra Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo, il futuro della tregua con Hamas e possibili nuove strategie di attacco nella Striscia di Gaza.

I Grammy Awards hanno visto trionfare Kendrick Lamar e Beyoncé, che ha fatto la storia diventando la prima artista afroamericana a vincere nella categoria country. A far discutere è stata anche Bianca Censori, moglie di Kanye West, che si è presentata alla cerimonia praticamente nuda.

Nel calcio, la Lazio ha battuto il Cagliari e ha superato la Juventus in classifica. In Olanda, durante il match tra Heerenveen e Fortuna Sittard, la squadra ospite ha schierato per errore 12 giocatori in campo, suscitando proteste e polemiche.

A Roma, è stato confermato il progetto per il nuovo stadio della città, che sorgerà a Pietralata con un costo stimato di un miliardo di euro. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2028. Nel paniere Istat 2025 sono entrati nuovi prodotti di consumo come il cono gelato, lo speck e il topper per materassi, mentre sono stati eliminati i test Covid.

L’isola greca di Santorini è scossa da un’intensa attività sismica, con centinaia di scosse registrate negli ultimi giorni. Molti residenti e turisti stanno lasciando l’isola per paura di un’eruzione imminente.

A Giugliano, l’ex sindaco Antonio Poziello è stato arrestato insieme ad altre 24 persone in un’operazione contro il clan camorristico dei Mallardo. A Salerno, invece, è stato arrestato Nicola Salvati, tesoriere regionale del PD, coinvolto in un’indagine su falsi permessi di soggiorno rilasciati a migranti.

A Parigi, un uomo ha disegnato una svastica e poi ha minacciato con una pistola finta alcuni agenti di polizia. Gli agenti hanno aperto il fuoco, ferendolo gravemente. Nel frattempo, a Lanzarote, ha confessato l’uomo accusato di aver brutalmente aggredito il pizzaiolo italiano Salvatore Sinagra, ora in fin di vita. Qui l'articolo su Tp24.

L’ex pm torinese Enzo Bucarelli è stato condannato per aver nascosto prove in un caso di revenge porn, mentre per Alexander Pereira, ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, la Procura ha chiesto quattro anni di carcere per peculato. In Francia, il regista Christophe Ruggia è stato condannato a due anni di arresti domiciliari per aggressione sessuale: è il primo caso di #MeToo nella cinematografia francese.

L’attrice Joan Collins, a 92 anni, interpreterà nel suo prossimo film il ruolo di Wallis Simpson, la donna per cui Edoardo VIII abdicò al trono d’Inghilterra.

