"House of Stem", al Teatro Impero il film sul progetto del Liceo "Pascasino" di Marsala

04/02/2025 06:00:00

Un viaggio nel mondo delle STEM per abbattere le barriere di genere.

Questo è stato House of Stem, il progetto del Liceo Pascasino di Marsala che martedì 11 febbraio vivrà la sua tappa conclusiva con la proiezione di un film-documentario al Teatro Impero.

L’evento, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, rappresenterà il coronamento di un percorso biennale che ha coinvolto oltre 1000 persone tra studenti, docenti e personale scolastico, con l’obiettivo di scardinare gli stereotipi di genere nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Un viaggio tra scienza e umanesimo

"Anche STEM è donna", ha sottolineato la dirigente scolastica Anna Maria Angileri, evidenziando l'importanza di un approccio che superi le tradizionali dicotomie tra scienza e umanesimo. House of Stem non è stato solo un percorso accademico, ma un'esperienza che ha portato i ragazzi in giro per il mondo: dalle eccellenze italiane come Erice, il Gran Sasso, Catania, fino ai grandi centri della ricerca internazionale come Chicago e New York.

Un progetto che ha unito l'educazione scientifica alla cultura digitale e all'innovazione, offrendo agli studenti l’opportunità di riflettere sul proprio futuro, sulle carriere STEM e sulla necessità di una maggiore presenza femminile in questi ambiti. “Gli studenti hanno ricevuto stimoli fondamentali – ha aggiunto la dirigente – incontrando esperti, visitando musei e centri di ricerca, partecipando a sfide e competizioni per migliorare le metodologie didattiche e sviluppare una mentalità più aperta e inclusiva”.

Il film-documentario per raccontare un’esperienza unica

La proiezione del cortometraggio House of Stem sarà un’occasione per ripercorrere i momenti più salienti di questo viaggio nella conoscenza. Il documentario non sarà solo un archivio di esperienze, ma uno strumento di diffusione e sensibilizzazione: "Vogliamo che questa esperienza resti come testimonianza e modello per il futuro", ha spiegato Angileri. Il film verrà condiviso sulle piattaforme dei partner e ha già ottenuto l’interesse del Ministero dell’Istruzione, che ne promuoverà la diffusione.

L’appuntamento è fissato per le 15:45 al Teatro Impero di Marsala, un evento che segnerà una pagina importante per la scuola italiana, contribuendo a costruire un futuro in cui il talento e la passione per le STEM non abbiano più barriere di genere.