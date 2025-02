Al via “Green Learning”, il progetto formativo rivolto ai giovani studenti della Valle del Belìce

05/02/2025 09:39:00

Giunto alla sua quinta edizione riparte anche quest’anno il progetto di educazione ambientale “Green Learning”, che nei prossimi mesi coinvolgerà alcuni istituti scolastici di diverso ordine e grado nella Valle del Belìce.

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle problematiche ambientali e sulla necessità di cambiare comportamenti e stili di vita.

L’approccio didattico ai laboratori è incentrato sul coinvolgimento e sull’interattività, cercando costantemente di suscitare curiosità attraverso il confronto e la pratica sperimentale.

Il progetto Green Learning è promosso dalla Fondazione Angelo Pirrello, in collaborazione con il Circolo Legambiente Valle del Belice e la Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” gestita da Legambiente Sicilia, e con il supporto didattico del MAcA - Museo A come Ambiente - di Torino.

Parte attiva del progetto è anche il Comune di Santa Ninfa, che ha messo a disposizione mezzi e spazi messi per permettere l’allestimento dei laboratori.

Sono previsti 5 diversi laboratori didattici per l’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” (sedi di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale) e l’Istituto Comprensivo "Francesco Vivona" Calatafimi Segesta (TP) da realizzare insieme a circa 537 alunni delle scuole elementari e medie.

Il progetto ha preso il via il 22 gennaio e si estenderà fino a maggio.

Un plauso va alle Dirigenti Scolastiche Dott.ssa Maria Letizia Gentile e Dott.ssa Caterina Agueci e ai referenti scolastici per il coordinamento del Green Learning Dott.ssa Silvana Glorioso e Dott. Paolo Verghetti, per il loro prezioso supporto organizzativo.

Nel dettaglio i 5 percorsi didattici sono:



“Il teatro dell’acqua”, pensato per scoprire le principali proprietà dell’acqua, affascinante elemento indispensabile per la vita nel nostro pianeta;

“AromatizziAmo”, incentrato sullo straordinario mondo delle piante aromatiche;

“La Fabbrica del Miele”, che esplora da vicino l'importanza delle api nel nostro ecosistema;

“C’era una Volta”, un laboratorio pratico per esplorare l’energia, le sue trasformazioni e l’importanza della gestione consapevole delle risorse;

“Le Mille Bolle”, un viaggio tra scienza e magia per esplorare la struttura e i segreti delle bolle di sapone.





Dopo il successo della passata edizione del laboratorio dedicato al miele, condotto da Giuseppe Giaramida, apicoltore locale di grande esperienza, che ha permesso agli studenti di scoprire il ciclo di produzione del miele e osservare da vicino, in completa sicurezza, il funzionamento di un alveare presso la Villa Comunale VillaLab di Santa Ninfa, quest’anno il progetto Green Learning si arricchisce ulteriormente.

Si aggiungono infatti due nuove attività: il laboratorio “Le Mille Bolle”, sviluppato in collaborazione con il MAcA di Torino, un’affascinante esperienza scientifica che, attraverso esperimenti pratici, guida gli studenti alla scoperta della struttura e dei segreti delle bolle di sapone; e il laboratorio “C’era una Volta”, curato dal Circolo Legambiente Valle del Belìce, che introduce i partecipanti ai concetti di energia e sostenibilità.

Questo laboratorio offrirà ai ragazzi l’opportunità di sperimentare il funzionamento della pila di Volta, riflettendo sull’uso consapevole delle risorse energetiche e sull’importanza di una gestione sostenibile.

I laboratori saranno condotti dagli operatori della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” Gianfranco Barraco e Elena Biondo, e del Circolo Legambiente Valle del Belìce, grazie all’attività di coordinamento didattico della Dott.ssa Valentina Caradonna, con il supporto delle volontarie di servizio civile della Riserva.

"I temi ambientali sono sempre più pressanti e incidono maggiormente nella nostra vita, diventa quindi sempre più necessario realizzare attività di educazione ambientale che aumentino la consapevolezza dei giovani” - afferma Giulia Casamento, direttrice della Riserva Naturale "Grotta di Santa Ninfa" - "per questo motivo abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta della Fondazione Angelo Pirrello, che ci consente di potenziare le nostre attività rivolte alle scuole e di poter costruire insieme un futuro più verde con la partecipazione di giovani cittadini consapevoli e attivi".

Mentre Angelo Pirrello, Presidente della Fondazione ha sottolineato: «Siamo particolarmente orgogliosi di vedere come il progetto GreenLearning continui a crescere, coinvolgendo di anno in anno più ragazzi e ampliando sempre di più l’offerta di laboratori esperienziali. Crediamo che la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio partano dalle nuove generazioni, a cui vogliamo offrire strumenti concreti per costruire un domani più consapevole e responsabile. Parallelamente, stiamo lavorando come Fondazione su “English & Computer Learning”, un percorso che integra competenze linguistiche e digitali, vere chiavi di accesso all’innovazione e al futuro. Con questa doppia prospettiva—attenzione all’ambiente e formazione all’avanguardia—puntiamo a rendere i giovani protagonisti di uno sviluppo economico e sociale più solido e sostenibile.