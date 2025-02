6 Febbraio: polemiche su Almasri, immunità parlamentare, spiragli di pace in Ucraina

06/02/2025 07:45:00

Ieri i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi hanno riferito in Parlamento sulla liberazione del generale libico Osama Almasri. Il Guardasigilli ha definito l’atto della Corte Penale Internazionale un "pasticcio", scatenando polemiche e attacchi dalle opposizioni.

I magistrati milanesi hanno rifiutato l’invito degli avvocati penalisti al loro evento annuale, a causa delle posizioni pro separazione delle carriere sostenute dagli avvocati, in contrasto con la magistratura. Intanto, si rafforza l’asse Forza Italia-Lega per ripristinare l’immunità parlamentare: la Fondazione Einaudi ha presentato un disegno di legge in tal senso.

Sul fronte internazionale, si apre uno spiraglio per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina: sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelens’kyj hanno espresso disponibilità al dialogo, e Kiev potrebbe accettare l’ipotesi di nuove elezioni. Intanto, al sud della Sardegna, alcune navi russe sono state avvistate, aumentando la tensione.

Israele ha annunciato il ritiro dal Consiglio ONU per i diritti umani, seguendo la decisione degli Stati Uniti. Tuttavia, l’attenzione rimane concentrata sul piano di Trump per trasformare Gaza in una riviera turistica, una proposta che continua a far discutere nonostante le critiche. Il presidente americano insiste: "Il mio piano piace a tutti".

Il governo di Panama ha deciso di esentare le navi americane dal pagamento della tassa di transito nel Canale di Panama, mentre il Brasile propone la creazione di un canale alternativo attraverso l’Amazzonia. Nel frattempo, negli USA, 40.000 dipendenti federali hanno accettato di dimettersi in cambio di otto mesi di stipendio, un incentivo offerto anche agli impiegati della CIA.

In Congo, un’evasione di massa da una prigione ha portato a un massacro orrendo: centinaia di donne detenute sono state stuprate e poi bruciate vive.

L’Italia piange Lorenzo Rovagnati, erede dell’azienda di salumi, morto ieri in un incidente in elicottero. Aveva 41 anni, due figli e un terzo in arrivo.

A Stoccolma, emergono dettagli sulla strage di Örebro: il killer, Rickard Andersson, 35 anni, non avrebbe avuto motivazioni ideologiche per il suo gesto.

Due troupe televisive, di Rai e Mediaset, sono state bersaglio di tre colpi di fucile a pallini in Calabria. Si sospetta che il responsabile sia il padre dei due bambini ricoverati per presunti maltrattamenti.

L’Ufficio parlamentare di bilancio prevede che la crescita del PIL italiano resterà sotto l’1% nei prossimi tre anni. Fattori di rischio sono i dazi Usa e l’emergenza climatica.

Il prezzo dell’oro continua a infrangere record: ha raggiunto 2.882,16 dollari l’oncia a Londra e ha superato i 2.900 dollari a New York.

A Bruxelles, 7.000 operai sono scesi in piazza per chiedere un piano di salvataggio per l’industria automobilistica.

Il primo dei tre click day del Decreto Flussi ha registrato il tutto esaurito in soli quattro minuti.

Papa Francesco ha il raffreddore e non è riuscito a leggere un testo teologico sulla figura di Maria.

In Francia, il governo di François Bayrou sopravvive, ma il Nouveau Front Populaire si spacca: i socialisti hanno votato contro le mozioni di Mélenchon.

I telefoni del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e di altri cinque italiani, tra cui Luca Casarini, sono stati hackerati. Meta ha scoperto che sugli smartphone era installato un software spia israeliano.

La regista curdo-iraniana Maysoon Majidi è stata assolta dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Dalla perizia emerge che Aurora Tila, la tredicenne precipitata dal balcone a Piacenza, è stata spinta. Le lesioni sul cranio e i lividi fanno pensare a un atto volontario da parte di un aggressore.

Dopo 25 anni, i tre responsabili dell’omicidio di Giulio Giaccio sono stati condannati a 30 anni di carcere. Giaccio, un giovane operaio, fu sequestrato per errore, torturato, ucciso e sciolto nell’acido.

Sport

Il Milan batte la Roma 3-1 e accede alla semifinale di Coppa Italia , dove affronterà la vincente di Inter-Lazio .

batte la e accede alla , dove affronterà la vincente di . Clamorosa impresa al torneo di Rotterdam : il numero 92 al mondo Mattia Bellucci ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set (6-3, 6-7, 6-3).

: il ha sconfitto in tre set (6-3, 6-7, 6-3). Vavassori oggi affronterà Carlos Alcaraz .

oggi affronterà . Matteo Berrettini, invece, è già stato eliminato.