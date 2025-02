Marsala, Vito Milazzo va con Forza Italia. "Opposizione a Grillo sempre più forte"

06/02/2025 06:00:00

Si registra un nuovo ingresso in Forza Italia in provincia di Trapani, si tratta del consigliere comunale di Marsala Vito Milazzo, passato all’opposizione già da un anno.



Dopo varie interlocuzioni con il presidente provinciale del partito, Toni Scilla, ha incontrato e formalizzato la sua adesione con il commissario regionale, Marcello Caruso.

Milazzo adesso consumerà il suo ingresso anche in consiglio comunale, il gruppo dunque salirà a tre consiglieri, Elia Martinico, Vito Milazzo, Enzo Sturiano. Con questo ulteriore passaggio il consigliere Piero Cavasino dovrebbe andare al gruppo misto, ovvero potrebbe fare una adesione tecnica al gruppo Civicamente, a cui è già vicino da mesi.

Soddisfazione da parte dei vertici del partito, per Marcello Caruso: “L’adesione del consigliere Milazzo, nella quinta città della Sicilia, testimonia la credibilità e l’affidabilità del movimento azzurro, che si pone come elemento di raccordo tra le istanze dei territori e un’efficiente azione politico-amministrativa”.

Per Scilla “L’arrivo del neo forzista rafforza il ruolo del partito all’opposizione dell’attuale amministrazione comunale. Sono certo che Vito Milazzo, con passione, impegno e dinamismo, contribuirà a un’ulteriore crescita di Forza Italia nella città lilibetana, e, nel contempo, saprà farsi interprete delle esigenze dei cittadini marsalesi. La città di Marsala necessita di un radicale cambio di rotta, di una visione di sviluppo che le consenta di affermarsi come protagonista nell’area mediterranea”.

Si guarda al dopo sindaco Grillo, in questa direzione il partito sta lavorando.

La consigliera Martinico è già all’opposizione da parecchio tempo, marzo sarà il mese del congresso comunale azzurro, si andrà alla conta dei voti e delle tessere.

Sui territori il partito azzurro sta crescendo, anche a Valderice l’ingresso del sindaco Francesco Stabile, insieme ad alcuni amministratori, ha messo un tassello e lanciato il partito ad una maggiore presenza nell’agroericino.

Il partito in Sicilia mira ad essere guida di tutto il centrodestra, le parole di Edy Tamjo, assessore regionale, hanno indicato la strada: il centro dei moderati si chiama Forza Italia.

Non può sfuggire che Tamajo si prepara ad essere un leader regionale del partito, la sua passione per la politica e il suo carattere amichevole gli ha consentito di aggregare molte persone in tutte le province siciliane.

Ha buoni rapporti con quasi tutti i personaggi della politica, pure con le opposizioni. Il legame politico, poi, con Toni Scilla è saldo.