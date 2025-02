670mila euro dal ministero dell'Interno per la videosorveglianza a Trapani, Marsala e Mazara

07/02/2025 00:00:00

Ammontano a circa 670mila euro i fondi assegnati dal ministero dell'interno ai comuni di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo per la realizzazione e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza sui rispettivi territori. Le risorse, a valere sul Programma operativo complementare (Poc) "Legalità" 2014-2020, riguardano specifici progetti che erano stati presentati dai comuni e approvati dalla prefettura, nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto ritenuti adeguati a rispondere alla domanda di sicurezza del territorio e conformi ai requisiti tecnici del bando.

Obiettivo del sostegno ai comuni da parte del Viminale, come ricorda la prefettura di Trapani, è infatti favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni target individuate dal Poc (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) anche per dare impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale.

Nel caso specifico, lo scopo è sostenere progettualità finalizzate a potenziare attraverso la videosorveglianza il presidio, e quindi la sicurezza sia sotto il profilo della deterrenza che del supporto all'attività investigativa delle Forze dell'ordine, nei territori interessati.