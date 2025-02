Marsala, a San Matteo si ricorda monsignor Mezzapelle

09/02/2025 10:25:00

Lunedì 10 febbraio, nella parrocchia San Matteo di Marsala, si celebra il 20° anniversario della morte di monsignor Mariano Mezzapelle che fu parroco proprio a San

Matteo. Alle ore 17 si inizierà con una tavola rotonda con gli interventi di chi lo ha conosciuto. Saranno anche esposte foto e oggetti legati alla memoria di padre Mariano. Alle ore 19 il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la santa messa. Monsignor Mezzapelle è stato un vero esempio di bontà, rettitudine e zelo apostolico: ordinato presbitero nel 1936 dall’allora Vescovo monsignor Salvatore Guercio Ballo, è stato vicario cooperatore alla Madrice di Marsala per 15 anni e contemporaneamente Rettore dell’antichissima Rettoria della Madonna delle Grazie di Santa Venera, dall’agosto 1941 all’agosto 1951. In seguito è stato nominato adiutore Vicario della parrocchia San Matteo e il 30 marzo 1954 è stato nominato parroco della stessa parrocchia.

*****

CASTELVETRANO, SANTA MESSA E CENA DI SAN VALENTINO IN PARROCCHIA - La cena di San Valentino? In parrocchia. L’idea originale è stata ripresa dopo sette annidall’ultima conviviale degli innamorati che si svolse quando parroco a Santa Lucia di Castelvetrano era don Baldassare Meli. A riprenderla ora sono stati i Piccoli Frati e le Piccole Suore di Gesù e Maria che da alcuni anni vivono in comunità presso la parrocchia a Castelvetrano. Così, grazie anche al patrocinio gratuito del Comune e la generosità di diverse attività commerciali della città, venerdì 14 febbraio, ore 19 inizio con la santa messa e benedizione delle coppie, la cena per gli innamorati si ripeterà quest’anno nell’oratorio della parrocchiale. Sono 35 le coppie che parteciperanno, mentre un tavolo sarà riservato a 4 single. Tra le curiosità della serata: l’animazione del gruppo “Colibrì 2.0” e fra Martino, al secolo Daniele Piccioli, che guarnirà con un tocco di originalità i piatti che saranno presentati ai tavoli. Non a caso lo farà fra Martino che, prima di entrare nella comunità dei Piccoli Frati e delle Piccole Suore, è stato maggiordomo all’Ambasciata americana a Firenze e cuoco in diversi ristoranti tra Toscana e Liguria. Originario di Cafaggio (Toscana) Daniele Piccioli (fra Martino) è entrato nella comunità dei Piccoli Frati con una prima esperienza in Louisiana, negli Stati Uniti. Ora è nella comunità di Castelvetrano.

*****

NUOVI ASSISTENTI SPIRITUALI: DON PUTAGGIO ALL’ACR E DON FAVATA ALL’AIMC - Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha firmato ulteriori due nomine di assistenti spirituali. Don Giacomo Putaggio è il nuovo assistente dell’Azione Cattolica settore ACR, mentre don Antonino Favata è stato nominato assistente spirituale della sezione di Mazara del Vallo dell’Associazione italiana maestri cattolici (AIMC).