Cantine Florio debutta a Casa Sanremo 2025

10/02/2025 16:05:00

Il prestigioso vino siciliano sbarca a Sanremo. Per la prima volta, Cantine Florio sarà partner ufficiale del Gambero Rosso Roof Restaurant all’interno di Casa Sanremo, l’area hospitality del Festival della Canzone Italiana, che dal 9 al 15 febbraio ospiterà artisti, stampa e addetti ai lavori nella sua 18ª edizione.

La storica cantina siciliana porterà in scena tre delle sue eccellenze: Vino Florio 2023, Marsala Vergine Riserva 2011 e Marsala Superiore Semisecco 2013. Tre espressioni del celebre vino liquoroso che racchiudono le diverse anime del Marsala: dal Vergine, elegante e austero, al Superiore Semisecco, complesso e avvolgente, fino alle più recenti interpretazioni che confermano la versatilità di questo grande vino. Le etichette Florio saranno protagoniste di pranzi, cene e cooking show nella suggestiva terrazza del Palafiori, entrando nella carta dei vini del Gambero Rosso RoofRestaurant ed in tutte le attività a cura degli esperti della redazione del Gambero Rosso.

L'evento arriva in un momento di grande fermento per il Marsala: di recente, infatti, è stato firmato il protocollo d’intesa tra le denominazioni della Fascia Solare – che comprende Marsala, Porto, Jerez, Madera e Moscatel de Setúbal – per candidarsi insieme a Patrimonio UNESCO, valorizzando la storicità e l’identità condivisa di questi vini unici.

"Essere presenti a Casa Sanremo con il Gambero Rosso è un'opportunità straordinaria per far conoscere il Marsala in un contesto di grande visibilità e, soprattutto, per incuriosire e avvicinare nuovi consumatori ad un vino che ha attraversato i secoli senza perdere la sua essenza – afferma Roberto Magnisi, Direttore delle Cantine Florio –. Il Marsala è un simbolo della Sicilia, un vino che unisce tradizione e innovazione, capace di emozionare e sorprendere. Vivere la manifestazione nel suo divenire, tra artisti, cantanti, musicisti, ma anche tanta stampa e opinion leader che frequenteranno Casa Sanremo, ci consentirà di approcciare un mondo frequentato e vissuto dai giovani e non solo, attraversa tutte le generazioni”.

Un debutto importante per Cantine Florio, che porta l’anima della Sicilia nel cuore della kermesse musicale più amata d’Italia, confermando il legame tra eccellenza enogastronomica e grandi eventi di respiro nazionale.