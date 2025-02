RMC 101 porta Trapani e la provincia al Festival di Sanremo 2025: "Un riconoscimento nazionale per il nostro lavoro"

11/02/2025 19:20:00

Sanremo 2025 vede confermata la Giuria delle Radio, che ha presto il posto della Giuria Demoscopica. Questa nuova componente di voto è stata selezionata in collaborazione con la RAI, con l’obiettivo di valorizzare emittenti locali con un forte radicamento territoriale, un’ampia audience e una programmazione musicale attuale, con particolare attenzione alla musica italiana.

Tra le radio selezionate a livello nazionale c'è RMC 101, l’emittente più ascoltata della provincia di Trapani, che conferma così la sua posizione di riferimento nel panorama radiofonico locale e nazionale.

"La nostra partecipazione alla Giuria delle Radio di Sanremo 2025 è un riconoscimento importante per il lavoro svolto sul territorio in tutti questi anni", commenta Mario Bornice, amministratore unico di RMC 101. "Il nostro contributo sarà sicuramente attivo: il nostro impegno e la nostra crescita professionale ci hanno portato a risultati significativi, fino a questo prestigioso traguardo nazionale."

La storia di RMC 101: un legame forte con il territorio

Fondata nel 1976, RMC 101 è da quasi cinquant’anni un punto di riferimento per la comunità di Trapani, Marsala e dell’intera provincia. Nata dalla passione di un gruppo di appassionati di musica e comunicazione, la radio si è evoluta nel tempo, mantenendo sempre vivo lo spirito di informazione e intrattenimento per il suo pubblico. Con studi a Marsala e Trapani, RMC 101 trasmette su FM e on line coprendo un’ampia area della Sicilia occidentale, con una programmazione che spazia dalla musica ai talk show, dall’informazione locale alla copertura dei principali eventi culturali e sportivi.

La partecipazione alla Giuria delle Radio di Sanremo rappresenta per RMC 101 un'ulteriore conferma del suo valore nel panorama radiofonico italiano. Questa speciale giuria, composta da circa 100 emittenti tra network nazionali e locali, avrà un peso determinante nel voto finale del Festival.

Sanremo inizierà questa sera, mentre la Giuria delle Radio entrerà in azione a partire da domani fino a sabato, contribuendo in modo significativo alla selezione del vincitore. RMC 101, con la sua esperienza e il suo radicamento sul territorio, sarà quindi protagonista di questa nuova edizione del Festival, portando con sé Marsala, Trapani e tutta la provincia di Trapani nel cuore della kermesse musicale più importante d'Italia.