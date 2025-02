 Bonus lavastoviglie in Sicilia: domande solo attraverso il portale telematico

12/02/2025 20:00:00

Nuovi aggiornamenti sul bonus lavastoviglie della Regione Siciliana. Il contributo straordinario, destinato ai residenti in Sicilia, riguarda l'acquisto di una lavastoviglie ad uso domestico effettuato tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025. Le richieste per accedere al beneficio dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il portale telematico dedicato, attualmente in fase di predisposizione. La comunicazione arriva dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

Attesa per il nuovo avviso ufficiale

Una volta operativa la piattaforma telematica, sarà pubblicato un ulteriore avviso sui siti istituzionali della Regione Siciliana e del dipartimento. Questo documento conterrà tutte le informazioni necessarie sulle modalità di presentazione delle domande, i termini di scadenza e i dettagli tecnici per completare correttamente la richiesta di contributo.

Modalità di presentazione delle domande

L'unico metodo valido per la presentazione delle richieste sarà il portale telematico. Qualsiasi altra modalità di invio, come la consegna cartacea o via email, non sarà accettata. Le domande già trasmesse con metodi differenti sono considerate non valide e dovranno essere ripresentate attraverso il portale ufficiale quando questo sarà disponibile. La Regione invita quindi tutti i cittadini interessati a monitorare gli aggiornamenti ufficiali per evitare errori nella procedura di richiesta del bonus.

Risorse finanziarie e importo del contributo

Per questa iniziativa sono stati stanziati 196 mila euro. Il contributo massimo ottenibile per ciascun richiedente sarà di 200 euro, con il vincolo che l’importo non potrà superare il 50% della spesa effettivamente sostenuta. I fondi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili. I cittadini siciliani interessati sono quindi invitati a rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali della Regione Siciliana per non perdere l’opportunità di accedere a questo contributo.