San Valentino con il freddo in Sicilia: weekend invernale in arrivo

12/02/2025 16:08:00

Un San Valentino all’insegna del freddo in Sicilia. Se fino a giovedì il clima rimarrà variabile, alternando sole e nuvole con qualche pioggia, a partire da venerdì un’irruzione di aria fredda dal Nord Europa cambierà lo scenario meteorologico, portando un weekend dal sapore pienamente invernale.

Niente gelo, ma temperature in calo

Nonostante alcuni allarmi iniziali, non sono previste ondate di gelo o nevicate a bassa quota, ma l’arrivo di aria fredda in quota renderà le temperature più rigide, con un sensibile abbassamento della quota neve, che potrebbe scendere fino ai 1000 metri.

Le previsioni: venerdì 14 e il weekend

🌦️ Venerdì 14 febbraio: la giornata sarà caratterizzata da una depressione in movimento dal Mar Ligure al Tirreno, portando piogge sparse sulla Sicilia occidentale.

🌨️ Sabato 15 febbraio: sarà la giornata più movimentata, con rovesci al mattino e il passaggio di un fronte freddo. Nel pomeriggio le temperature in quota scenderanno fino a -26/-27°C a 500 hPa, favorendo la possibilità di neve sui rilievi sopra i 1000 metri, se le condizioni lo permetteranno.

🌥️ Domenica 16 febbraio: l’instabilità persisterà, ma con una graduale tendenza al miglioramento.

San Valentino con sciarpa e cappotto

Chi aveva programmato una serata romantica all’aperto per San Valentino dovrà attrezzarsi con cappotti e ombrelli, specialmente nella provincia di Palermo, dove il cambiamento sarà più evidente. Tuttavia, il freddo potrebbe rendere l’atmosfera ancora più suggestiva per chi sceglierà di trascorrere la serata in un locale accogliente o davanti a un camino.

🔜 Seguiranno aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per confermare l’evoluzione del fronte freddo.