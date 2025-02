Successo per i marsalesi Scavuzzo e Falcone ai Campionati Regionali di Kickboxing

12/02/2025 15:23:00

Grande spettacolo a Palermo per i Campionati Regionali Federkombat di Kickboxing e K-1, che si sono svolti nel fine settimana e hanno visto la partecipazione di 520 atleti provenienti da tutta la Sicilia. La competizione ha rappresentato un passaggio fondamentale per i fighter in cerca di un posto ai Campionati Italiani, in programma a marzo.

Tra i protagonisti dell’evento, spiccano i risultati di Antonio Scavuzzo, che ha conquistato un prestigioso secondo posto nella Kickboxing, e Luigi Falcone, che si è laureato campione regionale nella categoria K-1, confermandosi tra i migliori interpreti della disciplina. Entrambi gli atleti sono allenati dal tecnico Troy Cialona presso la Trinacria BJJ, una delle realtà più solide nel panorama delle arti marziali in Sicilia.

L’evento ha richiamato un grande pubblico e ha messo in evidenza l’alto livello tecnico degli atleti siciliani, pronti ora a misurarsi sul palcoscenico nazionale.