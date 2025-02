Ryanair: "Non possiamo crescere in Sicilia". Ecco perchè

13/02/2025 18:08:00

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia e in Sicilia, ha presentato oggi il proprio operativo per l’estate 2025 negli aeroporti di Catania, Palermo e Trapani, garantendo 100 rotte, 10 aeromobili basati e 7,5 milioni di passeggeri previsti. Tuttavia, la compagnia low-cost ha anche lanciato un allarme: la Sicilia rischia di perdere opportunità di crescita nel settore aereo e turistico a causa dell'addizionale municipale applicata ai biglietti aerei.

Ryanair chiede l’abolizione dell’addizionale municipale

Secondo Eddie Wilson, amministratore delegato della compagnia, l’addizionale municipale – che aumenterà di 0,50 euro al mese dal 1° aprile 2025 negli aeroporti principali italiani – sta penalizzando fortemente la Sicilia. In altre regioni, come la Calabria, l’abolizione della tassa ha portato a un incremento del traffico aereo del 50%, favorendo l’occupazione e il turismo.

“La Sicilia dovrebbe seguire l’esempio della Calabria e ridurre i costi di accesso agli aeroporti per promuovere il turismo e la connettività durante tutto l’anno", afferma Wilson. "I cosiddetti bonus voli non hanno funzionato, mentre l’addizionale municipale sta frenando la crescita rispetto ad altre regioni italiane come Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia, che hanno ridotto i costi aeroportuali".

Le conseguenze del mancato intervento della Regione

Ryanair ha ribadito che, senza un intervento della Regione Siciliana per eliminare questa tassa:

Non potrà aumentare il numero di rotte oltre le attuali 100 già programmate.

oltre le attuali 100 già programmate. Non sarà possibile basare più aeromobili in Sicilia, limitando gli investimenti.

in Sicilia, limitando gli investimenti. Si perderanno nuove opportunità occupazionali nel settore aereo e turistico.

Se invece la Regione decidesse di abolire l’addizionale, Ryanair è pronta a garantire:

✅ 3 milioni di passeggeri in più all’anno nei prossimi 4 anni.

✅ Fino a 5 aeromobili aggiuntivi basati negli aeroporti siciliani.

✅ Oltre 1.200 nuovi posti di lavoro altamente qualificati.

✅ Aumento del turismo e della connettività internazionale.

"La Sicilia rischia di restare indietro"

"L’addizionale municipale e i bonus voli inefficaci stanno penalizzando la Sicilia, mentre altre regioni stanno crescendo", conclude Wilson. "Ryanair è pronta a investire e potenziare i collegamenti, ma serve una scelta politica chiara per rendere la Sicilia competitiva e accessibile a tariffe basse".



«L'abolizione della tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco è un intervento difficilmente realizzabile in Sicilia in quanto l'Isola costituisce, di fatto, il terzo polo aereo in Italia. Con oltre 23 milioni di passeggeri, che entro la fine di quest'anno supereranno i 26 milioni, l'abolizione dell'imposta avrebbe un impatto sulle casse della Regione di circa 80 milioni di euro». Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando le parole del ceo di Ryanair Eddie Wilson.

«L'addizionale comunale, calcolata in circa 3,25 euro per volo e caricata dalle compagnie direttamente sul costo del biglietto aereo - ha aggiunto Aricò - non inciderebbe infatti sull'abbattimento del prezzo del volo se non per una cifra irrisoria rispetto al costo totale. I grandi sforzi del governo Schifani invece, attraverso il bonus caro voli, favoriscono i viaggiatori in modo concreto, attraverso uno sconto del 25 per cento per tutti i residenti nell'Isola, che raddoppia fino al 50 per cento per le categorie prioritarie. L'attenzione della Regione è rivolta quindi ai 5 milioni di passeggeri siciliani e non alle esigenze delle grandi compagnie che usufruiscono del vantaggio di operare negli scali di Catania e Palermo, tra i più performanti in Italia. Stiamo valutando, inoltre, nell'ottica di sostenere il traffico negli aeroporti minori e nelle isole siciliane, la possibile abolizione dell'addizionale comunale proprio in questi scali, appostando le risorse necessarie, circa 5 milioni di euro, che avrebbero un impatto economico per la Regione certamente inferiore».