Al Wine Paris celebrata la Sicilia e il ruolo delle donne nel settore vitivinicolo

14/02/2025 18:00:00

Durante il Wine Paris, l’importante fiera internazionale che inaugura la stagione dei grandi eventi dedicati al vino e ai territori di produzione, l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) è stato protagonista di un’iniziativa di rilievo internazionale. Martedì 11 febbraio, la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi, guidata dall’Ambasciatore Luca Sabbatucci, ha organizzato l’evento “Women and Wine: Celebrating Success Stories”, un’occasione per valorizzare il successo dei vini siciliani e il ruolo chiave delle donne nel settore vitivinicolo dell’isola.

L’evento si è tenuto nella prestigiosa Mairie del 7° arrondissement di Parigi ed è stato rivolto ad esponenti del contesto multilaterale parigino e alla stampa internazionale. A seguire, è stata organizzata una degustazione di vini siciliani, offrendo ai presenti un viaggio sensoriale tra le eccellenze enologiche della Regione Europea della Gastronomia 2025.

Un’occasione per celebrare l’innovazione e la leadership femminile

Per la prima volta, l’IRVO è stato diretto da una donna, il commissario Giuseppa Mistretta, che ha presentato le attività dell’Istituto volte a promuovere la qualità e l’innovazione della viticoltura siciliana. In particolare, è stato illustrato il nuovo progetto “100 Sicilies - Experiences of Good Life”, che propone otto itinerari enogastronomici pensati per raccontare la civiltà della tavola siciliana e il suo patrimonio identitario unico.

Alla tavola rotonda è intervenuta Valerie Lempereur, presidente della Commissione Enologia dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino), insieme a due produttrici siciliane di successo: Giovanna Caruso e Federica Bonetta, entrambe socie dell’associazione Donne del Vino Sicilia. L’associazione è stata rappresentata anche dal consigliere nazionale Dominique Marzotto.

A moderare l’evento è stata Alma Torretta, giornalista siciliana residente a Parigi, esperta di vini e delegata di ONAV Paris (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino), nonché autrice di diverse guide sui vini siciliani.

Il commissario Giuseppa Mistretta ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Le donne stanno disegnando una nuova era nel mondo del vino grazie alla loro passione, competenza e visione innovativa. Anche in Sicilia contribuiscono in modo determinante alla nuova viticoltura e enologia dell’isola, ricoprendo ruoli apicali con successo. Siamo stati onorati di poter evidenziare questo fenomeno a Parigi davanti a una platea così rappresentativa.”

L’Ambasciatore Luca Sabbatucci ha evidenziato il ruolo strategico dell’Italia nei tavoli multilaterali di Parigi: “L’Italia è protagonista nelle organizzazioni internazionali, dove tutela i propri interessi e promuove le sue eccellenze. Questo evento è stato un esempio perfetto: ha valorizzato il ruolo delle donne, un tema centrale nell’OCSE, e ha celebrato un settore strategico per la nostra economia e le nostre imprese.”

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per affermare il valore della Sicilia nel panorama vinicolo internazionale e sottolineare il contributo femminile in un settore che continua a innovarsi e a crescere.