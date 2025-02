14 Febbraio: attacco a Monaco, eletti i giudici della Corte Costituzionale, i dazi di Trump

14/02/2025 07:04:00

Principali notizie del giorno – 14 Febbraio

Attacco a Monaco di Baviera: 30 feriti, possibile attentato

Un afghano di 24 anni ha investito un corteo sindacale a Monaco di Baviera, ferendo 30 persone, tra cui alcuni bambini. Le autorità non escludono ancora che possa essere stato un incidente, ma la pista dell’attentato resta aperta.

Corte Costituzionale: eletti i quattro giudici mancanti

Dopo un anno e tredici votazioni a vuoto, l’accordo è arrivato grazie a un contatto diretto tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, avvenuto con messaggi e tre telefonate.

Trump rimodula i dazi: saranno personalizzati per ogni Paese

Il presidente americano ha deciso di abbandonare l’idea di dazi universali, optando per misure su misura per ogni nazione.

Il vicepresidente Vance in Europa

Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha incontrato Ursula von der Leyen e ha visitato il campo di concentramento di Dachau.

Giorgetti annuncia misure contro il caro bollette

Il ministro dell’Economia ha anticipato che nelle prossime settimane verrà varato un provvedimento per contrastare l’aumento delle bollette.

Maltempo all’Elba: Portoferraio allagata

Le forti piogge hanno causato allagamenti a Portoferraio, sull’Isola d’Elba.

Tre anziani morti dopo aver mangiato nella mensa di una RSA

Tragedia in una residenza per anziani in provincia di Firenze: tre ospiti sono deceduti dopo aver consumato un pasto.

Centri in Albania senza ospiti: licenziamenti in arrivo

La società che gestisce i centri per migranti in Albania, ancora vuoti, ha annunciato che domani licenzierà quasi tutti i dipendenti.

Meloni incontrerà l’Anm il 5 marzo

Fissato per il 5 marzo l’atteso incontro tra Giorgia Meloni e l’Associazione Nazionale Magistrati.

Caso La Russa: spunta un nuovo testimone sulla telefonata a Pazzali

Ignazio La Russa nega di aver contattato Pazzali, ma il Fatto Quotidiano rilancia: esisterebbe un altro testimone della conversazione.

Incidenti domestici e crolli: due morti per monossido, una canonica distrutta a Valsamoggia

In Piemonte, due persone sono morte per intossicazione da monossido di carbonio. Una fuga di gas ha provocato il crollo di una canonica a Valsamoggia (Bologna): un ferito è in gravi condizioni.

Fusione Honda-Nissan: trattative saltate

Il progetto di fusione tra i due colossi automobilistici Honda e Nissan è stato definitivamente accantonato.

Madonnina di Trevignano: il sangue è della veggente

Una perizia scientifica ha dimostrato che il sangue sulla statua della Madonna di Trevignano appartiene alla veggente Gisella Cardia.

Aggressione a Lanzarote: si è svegliato dal coma l’italiano picchiato fuori da un bar

Salvatore Sinagra, vittima di un brutale pestaggio a Lanzarote, ha ripreso conoscenza dopo giorni di coma.

Sanremo 2024: Settembre vince tra le Nuove Proposte

Con la canzone "Vertebre", il 23enne napoletano Settembre ha vinto la gara delle Nuove Proposte.

Sanremo, terza serata tra musica e ospiti

La serata è stata co-condotta da Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa

Edoardo Bennato ha aperto lo show

ha aperto lo show Victoria De Angelis (ex Måneskin) si è esibita con i Duran Duran

Mondiali di Sci: Federica Brignone oro nello slalom gigante

Grande successo per Federica Brignone, che ha vinto l’oro nello slalom gigante ai Mondiali di Saalbach. Sofia Goggia è caduta.

Europa League: Roma-Porto 1-1, polemiche di Ranieri contro l’arbitro

La Roma ha pareggiato 1-1 contro il Porto. Ranieri ha criticato duramente l’arbitraggio.

Lars von Trier ricoverato per il Parkinson

Il regista Lars von Trier è stato ricoverato in un centro specializzato per le cure del Parkinson.

Lutti del giorno

Niké Arrighi , attrice francese, vedova di Paolo Borghese

, attrice francese, vedova di Paolo Borghese Mimmo Lucà , ex deputato dei Cristiani Sociali

, ex deputato dei Vittorio Orlando, ex carabiniere centenario, noto per essere tornato a piedi dalla Jugoslavia in Sicilia dopo l’armistizio del 1943