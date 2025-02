Meteo. Weekend con freddo e pioggia in Sicilia: le previsioni

14/02/2025 08:41:00

Dopo giornate relativamente stabili, il meteo in Sicilia si prepara a un peggioramento per il fine settimana. Oggi, venerdì 14 febbraio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso al mattino, con ampie schiarite su gran parte della regione. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevedono piogge intermittenti sulle province di Messina, Catania, Enna e nell’entroterra nisseno, in attenuazione verso sera. I venti saranno moderati occidentali e i mari mossi.

Sabato 15 febbraio: piogge e neve oltre i 1000 metri

Il maltempo entrerà nel vivo sabato con una perturbazione che porterà piogge diffuse su tutta la regione, con particolare intensità sui settori occidentali e settentrionali. Nel pomeriggio, l’arrivo di aria più fredda abbasserà la quota neve fino a 1300-1400 metri sulle montagne della Sicilia occidentale e settentrionale, con possibili fiocchi anche oltre i 1000-1100 metri. I venti di maestrale diventeranno forti nel pomeriggio sul Trapanese e sul Canale di Sicilia, con mari molto mossi o agitati.

Domenica 16 febbraio: ancora freddo, ma migliora

Domenica il clima rimarrà fresco e ventoso, ma con un graduale miglioramento. Le nuvole saranno ancora compatte sui settori settentrionali e sulle principali catene montuose, con residue piogge al mattino, ma nel corso della giornata le schiarite si faranno più ampie, soprattutto sulle zone meridionali. Le temperature subiranno un lieve rialzo, ma resteranno inferiori alle medie stagionali.

Il weekend sarà quindi caratterizzato da instabilità, freddo e vento, con condizioni meteorologiche in miglioramento solo dalla giornata di domenica.