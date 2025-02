Castelvetrano, all'Istituto Lombardo Radice Pappalardo il Safer Internet Day 

14/02/2025 14:00:00

L'11 febbraio si è celebrato il Safer Internet Day, evento promosso dalla Commissione Europea in oltre 100 paesi per sensibilizzare i giovani sull'uso consapevole della rete e sulla responsabilità individuale nella creazione di un ambiente digitale sicuro.

All'I.C. Lombardo Radice Pappalardo, la ricorrenza è stata segnata da due momenti principali. Il 7 febbraio, nelle classi di Scuola Primaria e Secondaria, si sono svolte attività educative sulla navigazione sicura online. In particolare, gli studenti delle classi terze della Scuola Primaria hanno incontrato rappresentanti della Polizia Postale di Trapani e il dott. Francesco Lucido dell'Osservatorio Infanzia e Adolescenza dell'ASL Trapani per approfondire il tema del rispetto e della collaborazione nella rete. In questa occasione, è stata presentata la campagna multimediale "Uno, nessuno, 100 giga", finalizzata a contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Il progetto, finanziato dalla Regione Sicilia e avviato nell'a.s. 2023/2024, ha formato quasi 3.000 persone tra studenti, genitori e docenti della provincia di Trapani.

La campagna prevede la diffusione di contenuti informativi attraverso video, spot radiofonici e social media, coinvolgendo influencer per raggiungere efficacemente il pubblico giovanile. A supporto dell'iniziativa, è attivo il numero verde 800.280.000 e il sito www.1nessuno100giga.it, gestito da Telefono Azzurro, per offrire ascolto e supporto ai ragazzi in difficoltà.

Un brano musicale, scritto da Maurizio Filardo e Sergio Friscia e presentato in eventi pubblici come quello del 1 giugno 2024 al Parco Archeologico di Selinunte, accompagna la campagna. Gli autori hanno rinunciato ai diritti d'autore per sottolineare il valore sociale dell'iniziativa.

L'11 febbraio, le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado hanno partecipato a un collegamento in diretta streaming con la Polizia Postale e Unieuro nell'ambito del progetto #cuoriconnessi, assistendo a filmati e testimonianze sul cyberbullismo.

Per tutto il mese di febbraio, l'istituto proseguirà le attività di sensibilizzazione attraverso il progetto "Reflection on Bullying", coinvolgendo docenti di Tecnologia e il referente per il Cyberbullismo, prof.ssa Francesca Savaglio. Inoltre, i contenuti della campagna e il brano musicale verranno diffusi nelle scuole trapanesi per amplificare il messaggio e contrastare il fenomeno del cyberbullismo.

L'iniziativa continuerà nell'a.s. 2024/2025 con ulteriori percorsi formativi per prevenire e contrastare il bullismo digitale, promuovendo un utilizzo responsabile della rete.