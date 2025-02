 72° Raduno dei Bersaglieri a Marsala. Il Comitato Organizzatore incontra gli studenti dell'Istituto Damiani

15/02/2025 06:00:00

Marsala si prepara ad accogliere il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che si terrà dall'8 all'11 maggio 2025. Si tratta di un evento di grande rilevanza, il secondo in 72 anni di storia che si svolge in Sicilia, dopo quello tenutosi a Palermo nel 2016, era il 64°.

L'evento rappresenta un momento di celebrazione e di incontro per tutti i Bersaglieri italiani, con una serie di manifestazioni che culmineranno nella grande sfilata dell'11 maggio. Per l'occasione, Marsala diventerà il punto di riferimento nazionale per il corpo dei Bersaglieri, accogliendo migliaia di partecipanti e spettatori.

L'incontro con gli studenti del "Damiani"

Nella giornata di ieri, si è svolto un importante incontro tra gli studenti dell'Istituto Agrario e Alberghiero "Abele Damiani" di Marsala, coordinati dalla prof. Stefania Pellegrino e tre rappresentanti del Comitato Organizzatore del Raduno. Presenti all'evento il Presidente del Comitato Organizzatore del 72° Raduno, Lorenzo Violante, che è anche Presidente Regionale dell'Associazione Bersaglieri e membro della Sezione di Agrigento; Andrea De Castro, Presidente della Sezione di Agrigento dell'Associazione Bersaglieri; e Giuseppe Culicchia, rappresentante della nascente sezione di Marsala.

Violante ha spiegato agli studenti il ruolo e la storia dei Bersaglieri, sottolineando come questo corpo rappresenti un'eccellenza dell'Esercito Italiano. Ha ricordato, in particolare, l'episodio storico della Presa di Roma del 20 settembre 1870, quando i Bersaglieri entrarono nella città attraverso la Breccia di Porta Pia, segnando l'annessione di Roma al Regno d'Italia e la fine dello Stato Pontificio. Attualmente in Italia si contano circa 25.000 Bersaglieri, di cui 1.200 in Sicilia. A breve verrà ufficialmente istituita una sezione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri anche a Marsala, consolidando così la presenza dell'associazione Bersaglieri nel territorio.

La grande sfilata dell'11 maggio

Uno degli eventi più attesi del raduno sarà la grande sfilata dell'11 maggio, preceduta dall'ammassamento dei Bersaglieri. Quel giorno, Marsala diventerà il fulcro della tradizione bersaglieresca italiana. La particolarità della sfilata sarà la presenza delle 32 fanfare, ciascuna composta da 25-30 elementi, che percorreranno le strade della città su un tracciato di 2,8 km. Lungo il percorso, migliaia di Bersaglieri sfileranno, portando il numero complessivo dei partecipanti alla sfilata tra le 5.000 e 7.000 persone.

Eventi di avvicinamento

Il raduno sarà preceduto da una serie di eventi di avvicinamento, pensati per coinvolgere la comunità e diffondere il valore della tradizione bersaglieresca. Tra le date più significative, il 17 marzo il primo evento di avvicinamento si terrà al Quirinale e poi il 18 marzo, altro evento istituzionale; altro evento di avvicinamento il 3 e 4 aprile ed è previsto sempre in quell'occasione al Teatro Impero di Marsala, un incontro con le scuole della città.

Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza del coinvolgimento degli studenti, considerati un veicolo fondamentale per la diffusione delle informazioni sul raduno tra le famiglie, gli amici e la comunità cittadina. L'appuntamento con il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri si preannuncia come un evento storico per Marsala, capace di richiamare l'attenzione di tutta Italia su una delle tradizioni più gloriose dell'Esercito Italiano.