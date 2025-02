Anna Grassellino è Cavaliere della Repubblica. Consegnata l'onorificenza a Washington 

15/02/2025 10:00:00

Anna Grassellino riceve la più alta onorificenza italiana: il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La scienziata marsalese ha ricevuto la prestigiosa decorazione all'Ambasciata Italiana di Washington dalle mani dell'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia.

La prestigiosa decorazione le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i suoi straordinari meriti nel campo della scienza, confermando il suo ruolo di eccellenza globale. La consegna è avvenuta nell'ambito della settimana delle donne e delle ragazze nella scienza.

"Sono onorata, grata e incredibilmente orgogliosa che il Presidente della Repubblica Italiana, Mattarella, mi abbia conferito il prestigioso titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta dell'onorificenza più alta e dell'ordine più prestigioso della Repubblica, conferito per 'meriti acquisiti dalla nazione' nei campi della scienza, letteratura, arte, economia, servizio pubblico, attività sociali, filantropiche e umanitarie, oltre che per lunghi e significativi contributi in carriere civili e militari. Un sincero ringraziamento all'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti e al Consolato Italiano di Chicago per anni di fruttuose collaborazioni, per il loro supporto e riconoscimento. E grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta durante la mia carriera, dai mentori agli amici, alla mia famiglia e a mio marito." Aveva commentato Anna Grassellino quando venne a conoscenza dell'onorificenza.

Anna Grassellino è ormai una figura di spicco nel mondo della scienza. Attualmente dirige al Fermilab di Chicago il SQMS (Superconducting Quantum Materials and Systems Centre), uno dei cinque centri nazionali americani dedicati alle tecnologie quantistiche, coordinando il lavoro di 500 scienziati da tutto il mondo. Tra i suoi progetti più ambiziosi, la costruzione del computer quantistico più potente al mondo.

Nata e cresciuta a Marsala, Grassellino ha mostrato fin da bambina una spiccata passione per la matematica, che l’ha portata a laurearsi in Ingegneria Elettronica a Pisa. Dopo essere stata selezionata per il programma Summer Student al Fermilab, ha intrapreso un percorso accademico e professionale negli Stati Uniti, dove ha ottenuto crescenti responsabilità già in giovane età. Oggi è una delle scienziate più influenti nel suo settore e vincitrice del prestigioso Breakthrough Prize, considerato l’Oscar della scienza.

Grassellino, madre di tre figli e moglie di un collega scienziato, incarna l’equilibrio tra ambizione, determinazione e creatività. Ha sempre sottolineato l’importanza della tenacia e della capacità di inseguire i propri sogni, caratteristiche che l’hanno portata a raggiungere traguardi straordinari.