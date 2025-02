San Vito Lo Capo, Pellegrino: "Nessuno propone strada dentro lo Zingaro"

15/02/2025 17:00:00

Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana (Ars), interviene con fermezza sulla controversia riguardante l'ipotesi di una nuova strada di collegamento verso San Vito Lo Capo. Definendo la questione una "polemica strumentale e priva di fondamento", Pellegrino chiarisce la posizione del governo regionale.

"Trovo del tutto strumentale e priva di fondamento la polemica sollevata da chi ha voluto deliberatamente fraintendere le parole del Presidente Schifani", afferma Pellegrino, sottolineando che qualsiasi progetto infrastrutturale verrà valutato solo nel pieno rispetto della compatibilità ambientale.

In particolare, il deputato precisa che il collegamento viario in discussione riguarda la cosiddetta "strada dei marmi", un'arteria che si sviluppa a sud della Riserva Naturale dello Zingaro, senza attraversarla. Il percorso, che parte da Castellammare del Golfo e passa per Balata di Baida per raggiungere San Vito Lo Capo, non comprometterebbe in alcun modo l'integrità dell'area protetta.

"La Riserva dello Zingaro rappresenta una delle aree naturalistiche più importanti d'Italia ed è un autentico fiore all'occhiello non solo per il territorio trapanese ma per l'intera Sicilia. L'impegno del governo regionale resta quello di tutelarne e valorizzarne le straordinarie bellezze e il suo inestimabile patrimonio ambientale e paesaggistico", ribadisce Pellegrino.

Infine, l'esponente di Forza Italia critica chi alimenta polemiche infondate: "Chi cerca di alimentare polemiche pretestuose dimostra di non avere altri argomenti di discussione costruttiva per il territorio né motivazioni valide per attaccare il Governo".

La questione della viabilità verso San Vito Lo Capo rimane quindi aperta, ma il governo regionale assicura che qualsiasi decisione verrà presa nell'ottica della sostenibilità ambientale e dello sviluppo equilibrato del territorio.