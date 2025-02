 Stabilizzazione sociopedagogisti, Pellegrino: "Risultato importante per il sistema sanitario regionale"

Sicilia. Schifani nomina i dirigenti regionali. Nuovi nomi e rotazioni: ecco chi sono

Nominati dalla giunta regionale, presieduta dal presiedere Renato Schifani, i dirigenti generali nei 17 dipartimenti della Regione, scaduti dal ruolo il 13 febbraio. Zero polemiche in giunta, nessun assessore ha paventato allarmismi per le...