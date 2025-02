ASP Trapani: c'è l'avviso per l’elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie

15/02/2025 22:00:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha ufficialmente avviato il processo di selezione per la creazione dell’elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie. L’avviso, emanato dal direttore generale dell’ASP, Ferdinando Croce, rappresenta un passo significativo verso l’istituzione dello psicologo di base per il territorio trapanese.

Si tratta della prima applicazione in Sicilia, dopo l’ASP di Siracusa, della Legge regionale n. 18 del 20 ottobre 2023 e del decreto attuativo del Presidente della Regione del 27 novembre 2024. “Diamo così attuazione a una innovativa disposizione regionale per far fronte con ancora maggior capillarità al disagio psicologico, con una particolare attenzione alle persone fragili e all’intervento precoce negli adolescenti”, ha dichiarato Croce.

Il Ruolo dello Psicologo delle Cure Primarie

Lo psicologo delle cure primarie sarà inserito all’interno del Distretto sociosanitario, lavorando in sinergia con medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. L’obiettivo è garantire un’assistenza psicologica primaria accessibile e tempestiva, contribuendo a una maggiore presa in carico dei pazienti con difficoltà psicologiche.

Requisiti per l’Iscrizione all’Elenco Provinciale

Per accedere all’elenco provinciale, gli psicologi interessati dovranno presentare domanda di partecipazione e dimostrare di possedere i seguenti requisiti: Laurea magistrale o specialistica in Psicologia; Iscrizione all’Albo degli Psicologi; Esperienza professionale documentata, anche in regime di libera professione; Assenza di rapporti di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il Servizio Sanitario Regionale (SSR) o con la Pubblica Amministrazione.

Modalità di Presentazione della Domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito ufficiale dell’ASP di Trapani. Successivamente, l’Azienda Sanitaria procederà alla valutazione dei titoli accademici e professionali per la formazione dell’elenco definitivo.

Per consultare il testo completo dell’avviso pubblico e inviare la propria candidatura, è possibile accedere al seguente link ufficiale: Avviso Psicologi di Base.