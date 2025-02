Mazara, la Guardia Costiera sequestra una discarica abusiva nei pressi della SS115

19/02/2025 22:00:00

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha sequestrato una discarica abusiva in un’area verde fra la via Domenico Modugno e un tratto della SS115 fra l’uscita dell’A29 e la rotatoria per la sopraelevata. L’area in questione è recintata con del nastro ove impressa la dicitura Guardia Costiera; inoltre nei piloni dell’illuminazione posti sul marciapiedi di via Domenico Modugno vi sono apposti dei cartelli con su scritto “Area sottoposta a sequestro penale- A disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.

Il provvedimento riguarderebbe un reato in materia ambientale perpetrato da ignoti visto che all’interno dell’area in questione (circa 3000 mq), si tratta di un fossato con fitta vegetazione selvaggia, è evidente la presenza di materiale liquido e di altri rifiuti dai quali si propaga un forte odore nauseabondo che rende l’aria circostante quasi irrespirabile; insomma qualcuno ha utilizzato l’area in questione come una vera e propria discarica abusiva.