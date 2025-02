Marsala: perdita d’acqua in via Tunisi, uno spreco che continua da dieci giorni

20/02/2025 08:54:00

Da circa dieci giorni, in via Tunisi a Marsala si sta verificando una consistente perdita d’acqua, ma sembra che nessuno se ne accorga o intervenga per risolvere il problema. Come evidente dalle immagini, la strada risulta allagata, con un flusso costante di acqua che si disperde inutilmente lungo l’asfalto.

Si tratta di uno spreco inaccettabile, soprattutto considerando l’attuale situazione di emergenza idrica. In un periodo in cui si chiede ai cittadini di limitare i consumi e di usare l’acqua in modo responsabile, vedere questa perdita d’acqua non riparata rappresenta un paradosso e un grave danno per la collettività.

Resta da chiarire se la responsabilità dell’intervento spetti a un privato o se si tratti di una tubatura pubblica di competenza del Comune. In entrambi i casi, è urgente un intervento per porre fine a questa situazione e impedire che altra acqua preziosa venga sprecata inutilmente.