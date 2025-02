20 Febbraio: Trump attacca Zelens’kyj, il Papa migliora, Juve eliminata

20/02/2025 06:48:00

Principali notizie del giorno – 20 Febbraio

Trump attacca Zelens’kyj: “Un dittatore mai eletto e un comico mediocre”

Lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelens’kyj si fa sempre più acceso. Il presidente americano ha definito il leader ucraino un dittatore mai eletto e un comico mediocre. Inoltre, ha attaccato anche l’Europa, affermando che "ha fallito in Ucraina". Putin osserva compiaciuto.

Stati Uniti: Trump ordina di cancellare gli abbonamenti alle principali testate

Il Dipartimento di Stato Usa ha imposto la cancellazione degli abbonamenti a testate come il New York Times, AP, Economist, Politico, con la giustificazione di ridurre la spesa. Intanto, i repubblicani propongono di fare del 14 giugno, compleanno di Trump, una festa nazionale.

Papa Francesco migliora, ma la situazione resta seria

Il Papa è in lieve miglioramento, ma i suoi polmoni restano compromessi. Ieri ha ricevuto la visita di Giorgia Meloni, che lo ha trovato di buon umore.

Israele punta all’annessione della Cisgiordania, Usa bloccano aiuti all’Anp

Secondo alcuni report, Israele starebbe considerando l’annessione della Cisgiordania, ipotesi che potrebbe diventare realtà con l’arrivo di Trump alla Casa Bianca. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno bloccato gli aiuti all’Autorità Palestinese, mentre Hamas avrebbe incassato un miliardo di dollari in aiuti umanitari dal 7 ottobre.

Macron convoca i Paesi esclusi dal vertice europeo

Ieri Emmanuel Macron ha convocato un vertice con Canada e 19 Paesi europei che erano stati esclusi dall’incontro ristretto di lunedì. La prossima settimana il presidente francese e il premier britannico Keir Starmer voleranno da Trump per discutere della crisi in Ucraina.

Google paga 326 milioni al fisco italiano per elusione fiscale

L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto un miliardo di euro, ma alla fine Google pagherà 326 milioni per elusione fiscale e non per evasione.

Il fondo sovrano norvegese cerca un nuovo amministratore delegato

Il fondo sovrano norvegese, il più ricco del mondo con 1.700 miliardi di euro, ha ricevuto 82 candidature per il ruolo di nuovo amministratore delegato. Tra i candidati ci sono ministri, comici e disoccupati.

Bolsonaro rischia 30 anni di carcere per tentato golpe

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è accusato di aver orchestrato un tentativo di colpo di Stato nel 2023. Donald Trump è intervenuto a difenderlo, facendo causa a un giudice per violazione della libertà di parola dei commentatori di destra.

Genova: la procura indaga sulla petroliera Seajewel per naufragio aggravato dal terrorismo

Ci sono novità sul caso della petroliera Seajewel, affondata al largo di Genova: la procura ha aperto un’inchiesta per naufragio aggravato dal terrorismo.

All’Umberto I di Roma scambiano le biopsie: tolta la mandibola a un uomo sano

All’ospedale Umberto I di Roma, un errore medico ha portato alla rimozione della mandibola di un uomo 35enne completamente sano, che ora soffre di una paresi facciale.

Juventus eliminata dalla Champions League

Dopo il Milan e l’Atalanta, anche la Juventus è stata eliminata dalla Champions League, perdendo 3-1 ai supplementari contro il PSV Eindhoven. Resta in corsa solo l’Inter.

Rinvio a giudizio per De Laurentiis: accusa di falso in bilancio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rischia il processo per falso in bilancio, in relazione alle compravendite di Kostas Manōlas e Victor Osimhen.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc presentano la nuova Ferrari SF-25

La Ferrari ha svelato la nuova monoposto SF-25, che sarà guidata da Hamilton e Leclerc nella prossima stagione di Formula 1.

Matteo Berrettini vola ai quarti di Doha

Dopo aver battuto Tallon Griekspoor in tre set (7-6, 6-7, 6-4), Matteo Berrettini si prepara per i quarti di finale contro Jack Draper. Nel torneo, Alcaraz ha sconfitto Nardi, mentre Paolini è uscita in lacrime per infortunio contro Kenin.

Morto Hurricane, il cane eroe dei Servizi Segreti Usa

Il cane Hurricane, ex membro delle Operazioni Speciali dei Servizi Segreti americani, è morto all’età di 12 anni. È stato il cane più decorato della storia degli Stati Uniti.