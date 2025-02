Castelvetrano, il filosofo Girgenti inaugura gli appuntamenti con "La Galleria Letteraria 2025"

20/02/2025 13:21:00

Castelvetrano si prepara ad accogliere il primo appuntamento della Galleria Letteraria 2025,

ciclo di incontri culturali promosso dalla Società Dante Alighieri e dall’UCIIM, con il patrocinio della Civica Amministrazione e dell’Arcipretura di Castelvetrano, e con il contributo di diverse associazioni e club service del territorio. Tema di questa nuova edizione è il binomio dicotomico "Umano/Oltreumano", affrontato - come chiarisce il sottotitolo prescelto - in rapporto a tre importanti lenti interpretative: "Educazione, etica, futuro",

L’evento inaugurale si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Domenico, con la partecipazione del professor Giuseppe Girgenti, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Durante l’incontro verrà presentato il volume “Umano, poco umano. Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale”, pubblicato da PIEMME nel 2024, scritto a quattro mani dallo stesso Girgenti insieme a Mauro Crippa, direttore delle news Mediaset.

Con un approccio che richiama la tradizione degli esercizi spirituali, gli autori propongono una riflessione critica sull’impatto dell’I.A. nella società contemporanea, evidenziando il rischio che questa possa trasformarsi in un’ideologia totalizzante, capace di ridefinire il concetto stesso di umanità. Il volume invita i lettori a sviluppare un pensiero autonomo e consapevole, riscoprendo le radici della saggezza filosofica come antidoto al dominio tecnologico.

Per il suo impegno culturale in riferimento alla pubblicazione di questo libro, Giuseppe Girgenti è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, un riconoscimento che sottolinea il valore della sua riflessione su un tema di grande rilevanza etica e sociale.

L’incontro sarà moderato da Giuseppe Ivan Undari, arciprete di Castelvetrano. Figura di riferimento per la comunità, don Undari ha dato vita a numerose iniziative volte a coniugare fede, cultura e impegno civico, ponendo la conoscenza come strumento di crescita collettiva. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, e del Vescovo di Mazara del Vallo, S.E. Monsignor Angelo Giurdanella, il professor Girgenti guiderà la riflessione sul tema del libro. Nel corso dell’evento, interverranno Anna Maria Agate e Maria Indelicato, presidenti sezionali rispettivamente dell’UCIIM di Castelvetrano e di Campobello di Mazara, nonché Alfonso Pantaleo, consigliere nazionale UCIIM ed esperto di intelligenza artificiale applicata a contesti formativi. Interverranno ancora Vincenza Leggio, insegnante di lettere negli istituti statali di istruzione superiore, e Mario Passanante, docente di matematica e formatore universitario, che arricchiranno il dibattito con riflessioni su come l’intelligenza artificiale influenzi la didattica e la formazione delle nuove generazioni.

A concludere l’incontro sarà Rosario Marco Atria, presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano, docente e saggista, ideatore della Galleria Letteraria, giunta alla sua quinta edizione. Atria, con il suo impegno nella divulgazione e nella valorizzazione del patrimonio letterario, storico e filosofico, ha promosso negli anni numerosi eventi di rilievo, coinvolgendo voci autorevoli del panorama nazionale e internazionale, favorendo la sinergia fra istituzioni e associazioni e contribuendo a fare di Castelvetrano un punto di riferimento per il dibattito culturale sul territorio.

La Galleria Letteraria 2025 proseguirà con un programma di incontri dedicati alla letteratura, alla filosofia e all’attualità. Tra gli ospiti attesi figurano scrittori, filosofi e giornalisti, che affronteranno tematiche di grande interesse culturale e sociale. Ogni appuntamento sarà un’occasione di confronto e approfondimento, aperto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione al mondo della scuola e della formazione. Di seguito il calendario completo:

1. “L’umano tra scienza, filosofia e letteratura: percorsi di riflessione” – Presentazione di “Umano, poco umano” di Giuseppe Girgenti e Mauro Crippa (21 febbraio)

2. “Dislocazione e identità: letture critiche per comprendere il presente” – Presentazione di “Dislocazione” di Lucia Triolo (28 febbraio)

3. “La Sicilia come spazio narrativo: tra memoria e trasformazione” – Presentazione di “Mal di Sicilia” di Francesco Terracina (11 marzo)

4. “Lingua, territorio e appartenenza: la scrittura come radice culturale” – Presentazione di “Aranci di nterra” di Giacomo Bonagiuso (4 aprile)

5. “Educare al genere: strumenti per una riflessione sulla differenza” – Presentazione d”Donna si nasce” di Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo (9 maggio)

6. “Letteratura e simbolismo: il viaggio alchemico della scrittura” – Presentazione di “Rubedo” di Giulia Luppino (16 maggio)

7. “Il mito del ritorno: Itaca tra letteratura e psicologia” – Presentazione di “Itaca ebbra” di Bia Cusumano (23 maggio)

8. “La narrazione come strumento educativo: identità e destinazione” – Presentazione di “Agata del Vento” di Francesca Maccani (4 giugno)

Certificazione per docenti e studenti - Fra le novità rilevanti di quest'edizione, grazie alla collaborazione con l’UCIIM, ente qualificato M.I.M. (Ministero dell’Istruzione e del Merito), la rassegna assume inoltre valenza formativa, configurandosi come corso di aggiornamento per docenti accreditato sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. (REGISTRAZIONE ID 97814 - 25 ore di formazione gratuita). Inoltre, per gli studenti del triennio delle scuole superiori, l’evento sarà riconosciuto come credito formativo, offrendo un’opportunità di arricchimento del proprio percorso scolastico e culturale.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

L’evento è patrocinato e promosso da: Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano; UCIIM – Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori (sezioni di Castelvetrano e Campobello di Mazara); Civica Amministrazione di Castelvetrano; Arcipretura di Castelvetrano; UIF – Unione Italiana Foto Amatori; Club Service e associazioni culturali del territorio, tra cui: Accademia Selinuntina di Scienze, Lettere e Arti di Mazara del Vallo, Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte, Pro Loco "Selinunte", Fidapa - Sezione di Castelvetrano, Fildis - Sezione di Castelvetrano, Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, Lions e Leo Club Castelvetrano, Kiwanis e K-Club Castelvetrano, Palma Vitae, Palmosa Kore, Rotary - Rotaract - Interact Club Castelvetrano Valle del Belìce, UniTre - Sezione di Castelvetrano.