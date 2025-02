Anche Calatafimi festeggia il Carnevale tra "Maschere e Sapori"

20/02/2025 12:00:00

Anche Calatafimi Segesta vivrà un'atmosfera di festa del Carnevale, con una delle iniziative che saranno messe in campo durante il Festivalando 2025 dell'assessore Piera Prosa ovvero "Calatafimi tra Maschere e Sapori" con i fondi regionali ottenuti dalla scorsa finanziaria .



La festa in maschera è organizzata dall'associazione BreathSicily nel pomeriggio/serata di sabato 1 Marzo e vedrà tra i protagonisti anche i ragazzi dell' IC F. Vivona e di alcuni gruppi di ballo che sfilaranno lungo il percorso in pieno centro storico, dove sarà allestita una postazione animazione e intrattenimento in maschera anche per i bambini. Ad accogliere e allietare i visitatori ci saranno diversi punti Street Food di degustazione della tradizione locale e carnevalesca .

L'amministrazione comunale di Calatafimi Segesta ringrazia i responsabili dell'associazione organizzatrice in particolare Nicola Palmeri e Nino Gerbino grandi trascinatori della comunità che in questi giorni stanno già facendo parlare di loro per una serie di gag esilaranti sui social. Buon divertimento e ci vediamo sabato 1 Marzo a Calatafimi Segesta per un sano divertimento tra sfilate, animazione, maschere e sapori Street Food!