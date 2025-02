Petrosino: l'amministrazione comunale acquista un nuovo scuolabus

20/02/2025 15:00:00

L'amministrazione comunale di Petrosino ha acquistato un nuovo scuolabus, destinato a sostituire il vecchio mezzo immatricolato nel 1996. Il Sindaco Anastasi e l'Assessore alla Scuola Vallone hanno sottolineato l'importanza di questa iniziativa per garantire il diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica.

Il nuovo scuolabus, già operativo, rappresenta un tassello fondamentale per il servizio di trasporto dedicato agli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del territorio. L'acquisizione del mezzo consentirà di migliorare la qualità del servizio, offrendo ai ragazzi viaggi sicuri, puntuali e confortevoli.

"Siamo lieti di poter annunciare l'acquisto di un nuovo scuolabus" - dichiarano il Sindaco Anastasi e la sua vice - "Il trasporto scolastico non è solo un supporto ai genitori, ma un servizio essenziale per garantire l'adempimento della frequenza scolastica obbligatoria e il diritto allo studio per tutti i bambini e ragazzi. Il vecchio mezzo, immatricolato nel 1995, non era più in grado di assicurare un servizio efficiente. Nonostante le difficoltà finanziarie, abbiamo fatto ciò che doveva essere realizzato già da anni, dotando il Comune di un nuovo veicolo."

Il servizio di trasporto scolastico si conferma, quindi, una priorità per l'amministrazione comunale, che intende garantire ai giovani studenti spostamenti sicuri e adeguati alle loro necessità, contribuendo così a un sistema scolastico più inclusivo ed efficiente.