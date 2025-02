Servizio civile, si può fare domanda fino al 27 febbraio

20/02/2025 11:00:00

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha modificato il termine per la presentazione delle domande del bando del 18 dicembre 2024, per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di intervento di Servizio civile per l’Italia e per l’estero, al 27 febbraio 2025 alle ore 14.00.



In caso di errata compilazione, i candidati potranno annullare la domanda fino alle ore 14.00 del giorno precedente a quello della scadenza.

Per la presentazione della domanda i partecipanti dovranno utilizzare la piattaforma informatica DOL al link https://domandaonline.serviziocivile.it

Infine, il termine ultimo per la trasmissione e la consegna, da parte degli Enti, delle graduatorie dei giovani selezionati è prorogato al 26 giugno 2025.