 A Trapani il costo medio di un mutuo per la casa è 110mila euro

20/02/2025 16:30:00

Negli ultimi mesi, il mercato dei mutui ha registrato segnali di ripresa anche a Trapani. Secondo l'osservatorio congiunto di Facile.it e Mutui.it, nel 2024 l'importo medio richiesto per un mutuo in provincia si attesta a 110.548 euro, in linea con il trend di crescita regionale. Complessivamente, in Sicilia la richiesta media di mutuo ha raggiunto i 115.835 euro, segnando un incremento del 6% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, il numero delle domande di finanziamento è aumentato del 5%.

Il mercato immobiliare a Trapani e in Sicilia

Il settore immobiliare siciliano mostra segnali di crescita, con un incremento delle compravendite pari al 4,4% nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate. Il valore medio degli immobili oggetto di mutuo è anch'esso in rialzo, attestandosi a 171.317 euro (+4%).

A livello provinciale, Palermo guida la classifica con l’importo medio richiesto più alto (123.081 euro), seguita da Catania (117.791 euro) e Messina (113.697 euro). Trapani si posiziona nella fascia intermedia con una media di 110.548 euro, superando Agrigento (102.238 euro), Enna (98.588 euro) e Caltanissetta (97.917 euro).

Mutui per la prima casa: importi e durata

Per quanto riguarda i mutui destinati all'acquisto della prima casa, anche in questo settore si registra una crescita: in Sicilia, l’importo medio richiesto è salito a 117.485 euro (+6%), mentre il valore medio dell'immobile ha raggiunto i 154.005 euro (+5%). L’età media dei richiedenti è di circa 38 anni e la durata del piano di ammortamento rimane stabile a quasi 25 anni e mezzo.

Tassi di interesse: fisso o variabile?

L’andamento dei tassi di interesse gioca un ruolo cruciale nella scelta del tipo di mutuo. Attualmente, i mutui a tasso fisso risultano ancora più vantaggiosi rispetto ai variabili, ma il divario si è ridotto grazie ai tagli operati dalla Banca Centrale Europea. Secondo le simulazioni di Facile.it e Mutui.it, per un mutuo medio di 126.000 euro con durata 25 anni e copertura del 70% del valore dell'immobile, le migliori offerte online partono da un tasso fisso (TAN) del 2,45%, con una rata di 562 euro. I mutui green, destinati ad immobili di classe energetica A o B, possono beneficiare di tassi più bassi (2,40% TAN) con una rata di 559 euro.

Per quanto riguarda i tassi variabili, l’offerta attuale parte da un TAN del 3,50%, con una rata mensile di 631 euro, mentre per gli immobili di classe A o B si scende a un tasso del 3,33% e una rata di 612 euro. Anche il mercato delle surroghe è in crescita, con un miglior TAN disponibile pari al 2,57% e una rata di 570 euro.

L’andamento positivo del mercato dei mutui a Trapani e in Sicilia riflette una ripresa più ampia del settore immobiliare, favorita dalla politica monetaria della BCE e dal calo dei tassi. Con il miglioramento delle condizioni di finanziamento, chi desidera acquistare casa può trovare soluzioni sempre più convenienti, sia per la prima casa che per la surroga del mutuo esistente.