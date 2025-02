Pallamano: l'Handball Erice mantiene la vetta della classifica, sabato arriva Cassano Magnago

20/02/2025 08:28:00

La vittoria in trasferta conseguita a Casalgrande Padana consente alla AC Life Style Handball Erice di mantenere la vetta solitaria della classifica. Posizione che verrà difesa anche sabato prossimo 22 febbraio, nella gara interna contro Cassano Magnago, in programma alle ore 18, al Palazzetto “Pino Cardella”. Le Arpie sono impegnate anche a preparare la sfida che precederà la lunga pausa di campionato, coincidente con la Final Eight di Coppa Italia di Riccione, dal 27 febbraio-2 marzo.

Bruno Tronelli (assistant coach AC Life Style Handball Erice): “Quella di sabato scorso, è stata una partita con alti e bassi, in cui abbiamo iniziato molto bene, alternando difese efficaci ad attacchi pungenti, basati sulle transizioni rapide. Con il passare dei minuti, però, non siamo riusciti a mantenere un’elevata intensità difensiva, e siamo stati un po’ discontinui nell’andare a rete. Anche se abbiamo finito il primo tempo con un buon vantaggio. la sensazione era che avremmo potuto fare meglio. Nel secondo tempo, abbiamo sofferto il tentativo di rimonta di Casalgrande Padana, ma fortunatamente abbiamo reagito, giocando bene negli ultimi minuti. È stato molto positivo poter ruotare le nostre ragazze. Oggi iniziamo a lavorare sulla sfida di sabato prossimo, contro Cassano. È una squadra delle prime quattro e sappiamo di dover essere concentrati per tutti i sessanta minuti: solo così potremo giocare la nostra miglior partita possibile. All’andata, contro di loro è stato un pareggio, sappiamo che sono una squadra che combatte per tutta la durata della gara. Giocheremo davanti ai nostri tifosi. Sono convinto che faremo una grande partita.”.