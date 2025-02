Partiti in movimento: Azione rinnova i vertici, Forza Italia avvia i congressi, il PD in cerca di stabilità

20/02/2025 06:00:00

Avviata la fase congressuale in molti partiti, a Milano Azione ha confermato la guida nazionale del partito a Carlo Calenda con l’86%.

L’altra mozione era stata presentata da Giulia Pastorella, che ha ottenuto il 14%. In totale hanno preso parte al voto circa 13.700 iscritti. Sui social Calenda ha ringraziato Pastorella: “Innanzitutto complimenti non rituali a Giulia per il risultato ottenuto con una battaglia congressuale coraggiosa. Grazie a tutti i militanti e candidati che si sono spesi. Fare i congressi è un esercizio complicato ma necessario. Adesso al lavoro insieme per far crescere il partito”.



Il partito ha svolto i congressi in diverse città della Sicilia, i nuovi segretari provinciali sono: a Palermo Roberto Lannino, a Messina Andrea Ferrara, a Catania Pippo Ferrante, a Siracusa Michelangelo Giansiracusa, a Caltanissetta Luigi Zagarrio, a Trapani, Salvatore Ficili, a Ragusa Damiano Motta.

Azione in provincia di Trapani

Sabato, 15 febbraio, a Mazara del Vallo si è svolta l’assemblea provinciale di Azione, durante l’assemblea si sono svolte le operazioni di voto e sono stati eletti nella qualità di segretario provinciale Salvatore Ficili e Carla Accardo come presidente.

Il consiglio direttivo risulta composto da Leonardo Renda, Angelo Milazzo, Maria Teresa Manno, Saverio Di Blasi, Michele Vassallo, Filippo Passanante, Vita Novelli, Maurizio Stuardo, Francesco Basone, Antonino Melchiorre Sciacca e Caterina Pirrone.

Sono stati delegati per la partecipazione al congresso nazionale Salvatore Ficili e Giorgia Damiani.

Tra le priorità dei neo eletti, l'organizzazione del partito in tutta la provincia, nel solco dei valori che contraddistinguono Azione: coerenza, responsabilità e formazione di una nuova classe dirigente competente e preparata.

Forza Italia

Si appresta ad aprire la fase congressuale in Sicilia anche il partito azzurro, si partirà dai congressi comunali, quelli provinciali sono stati già svolti, solo l’anno prossimo si dovrebbe arrivare al congresso regionale.

Successo per il tesseramento, soddisfatto Marcello Caruso, segretario regionale del partito:

“Forza Italia in Sicilia ha raggiunto un traguardo straordinario con quasi sedicimila iscritti, un risultato che supera ampiamente il già eccezionale dato dello scorso anno. Questi numeri attestano il crescente e sempre più profondo radicamento territoriale del nostro movimento politico e la sua grande capacità di attrazione per tutti coloro che si identificano nel Partito Popolare Europeo, riconoscendo nella libertà, nel garantismo, nella centralità dell’individuo i propri valori di riferimento. Forza Italia si conferma un partito capace di accogliere e valorizzare centinaia di amministratori locali, giovani, donne, imprenditori e tantissimi attivisti che con passione e dedizione lo rappresentano quotidianamente sul territorio. Questo grande spirito e questa straordinaria energia ci accompagnano verso la stagione congressuale che prenderà il via il 28 febbraio, un importante percorso democratico che porterà all'individuazione di un gruppo dirigente forte, competente e rappresentativo per la gestione del partito nei singoli territori”.

PD

E’ arrivato da Roma il commissario, Nico Stumpo, per mettere ordine tra le correnti dem, una faida continua che non fa crescere il consenso sull’Isola e che ha portato Roma ad indispettirsi per i continui litigi finiti sulla stampa. I giovani del PD intanto hanno deciso di riunirsi a Caltanissetta per l’assemblea che hanno chiamato “Ribaltare questa terra”. Chiedono un rinnovamento dei dem. Marco Greco, consigliere comunale ad Enna e rappresentate dei giovani dem ha lanciato una provocazione: “Il Pd in Sicilia rischia di diventare nient’altro che la somma di tanti comitati elettorali che si uniscono sotto un simbolo di mera convenienza in vista degli appuntamenti con le urne. Se non si rompe questo modello malsano, tanto vale sciogliere il Pd e formare un cartello elettorale”.