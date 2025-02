A Trapani la conferenza "Lutero, alle origini della consapevolezza"

20/02/2025 17:30:00

Si terrà a Trapani, presso la Chiesa Valdese di via Orlandini, una conferenza pubblica dal titolo "Lutero, alle origini della consapevolezza". L'evento, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 18:00, si propone di approfondire il pensiero di Martin Lutero, il monaco agostiniano che diede vita alla Riforma protestante, analizzandone l'impatto storico e la sua rilevanza nel mondo contemporaneo.

La relatrice dell'incontro sarà Kirsten Thiele, pastora e teologa luterana, attualmente impegnata nella Comunità Luterana di Napoli e Vice-Decana della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

Uno degli aspetti centrali della Riforma protestante, che sarà discusso durante la conferenza, è il concetto di Stato laico. Lutero sosteneva infatti che l'autorità politica dovesse essere distinta da quella religiosa, promuovendo così società più inclusive, capaci di accogliere persone di diverse fedi o non credenti. Questo principio è oggi alla base delle democrazie del Nord Europa, che vantano oltre cinque secoli di esperienza nel coniugare libertà e responsabilità.

I Paesi luterani hanno sviluppato nel tempo una cultura politica e sociale fondata sulla partecipazione, sulla trasparenza e sulla tutela dei diritti individuali. Non sorprende, quindi, che queste nazioni siano considerate tra le più avanzate dal punto di vista civile e culturale.

"La presenza di una donna pastore, di una teologa e di una luterana impegnata rappresenta un'importante occasione di confronto non solo sul tema della fede, ma anche sul ruolo che le chiese hanno nel dibattito pubblico", afferma Georgia E. Betz, responsabile delle attività culturali della Chiesa Valdese di Trapani.

"Le scelte che le società moderne devono affrontare su questioni cruciali come guerra, economia, pace, diritti sociali e civili richiedono una riflessione profonda. E questa riflessione", sottolinea Betz, "è tanto più necessaria in contesti locali come il nostro, dove si fatica ancora a sviluppare un pensiero critico aperto e coraggioso, capace di porsi domande piuttosto che accettare risposte semplicistiche".

L'incontro rappresenta dunque un'importante opportunità per approfondire temi di grande attualità e per riflettere sul ruolo della fede e delle istituzioni religiose nel contesto sociale e politico contemporaneo.