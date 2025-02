Trapani, l'Università decolla con Ostetricia e Scienze Motorie: "Un successo per il territorio"

20/02/2025 06:00:00

L'Università di Trapani si arricchisce con due nuovi corsi di laurea, un traguardo importante che segna un punto di svolta per l'offerta formativa del territorio. A partire dal prossimo anno accademico, gli studenti potranno iscriversi ai corsi di Ostetricia e Scienze Motorie, ampliando così le opportunità di crescita professionale e accademica. Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra l'Ateneo di Palermo, l'ASP di Trapani e le istituzioni locali, che hanno lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo.

Il Prorettore Mazzola: "Un'offerta formativa completa e di qualità, con un focus sullo studente"

Il Prorettore dell'Università di Palermo, Fabio Mazzola, ha espresso grande soddisfazione per l'attivazione dei due nuovi corsi, sottolineando come questi vadano ad arricchire un'offerta formativa già ampia e di qualità. "Con questi nuovi due corsi e altri che vengono aperti sui poli decentrati, raggiungiamo 31 programmi nei poli territoriali, di cui 16 sono a Trapani - ha dichiarato Mazzola - Il corso di Ostetricia riprende, diciamo, una tradizione che c'era già, appunto, sul territorio di Trapani e comunque, essendo un corso di professioni sanitarie, generalmente sono corsi molto ambiti. E il primo corso magistrale è il corso, appunto, di scienze motorie e attività sportive". Il Prorettore ha poi aggiunto che quest'ultimo corso ha in programma una proiezione internazionale, con l'obiettivo di erogare un percorso di studi interamente in lingua inglese.

Mazzola ha inoltre sottolineato l'importanza dell'approccio dell'Università, centrato sullo studente: "Lo slogan è la didattica centrata sullo studente. Ovviamente non vuol dire solamente fare bene le lezioni, fare bene appunto le cose ordinarie, ma anche creare momenti di aggregazione, fornire appunto servizio". In quest'ottica, un ruolo fondamentale è rivestito dai tirocini pagati, un'opportunità per gli studenti di mettere in pratica le proprie conoscenze e acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, entrando in contatto con le aziende del territorio. "Già da 2 anni abbiamo attivato iniziative come i tirocini pagati e queste iniziative possono essere fatte ovviamente anche su sede decentrata, tirocini presso aziende del territorio che possono essere appunto pagati dall'Ateneo", ha spiegato il Prorettore.

Il Direttore Generale dell'ASP Croce: "Un passo importante per il futuro della sanità trapanese"

Il Direttore Generale dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, ha evidenziato come l'attivazione del corso di Ostetricia rappresenti un passo fondamentale per il futuro della sanità trapanese. "Dopo anni, il corso di laurea in Scienze Ostetriche torna a Trapani, grazie anche al decisivo investimento dell'Asp locale in un modello mono-professionale - ha affermato Croce - Questo significa che, a regime, tutte le unità operative di ostetricia del territorio saranno composte prevalentemente da ostetriche, affiancate dalla figura, sempre fondamentale, dell'infermiere, ma con mansioni specifiche".

Il ritorno della facoltà di Ostetricia, chiusa nel 2013, è stato fortemente voluto da Mimmo Turano, assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale. A sottolinearlo è stato il rettore Massimo Midiri, il quale ha ricordato come Trapani debba ambire a diventare un polo di eccellenza, un modello in cui le attività ospedaliere integrano strettamente le figure di infermieri, operatori socio-sanitari e ausiliari socio-assistenziali più che figure mediche.

Il Preside del Polo Universitario Scichilone: "Una vittoria per tutto il territorio"

Il Preside del Polo Universitario di Trapani, Giorgio Scichilone, ha parlato di "una vittoria del territorio, una vittoria di tutti", sottolineando come l'impegno profuso in questi anni abbia portato a risultati concreti e tangibili. "Abbiamo investito molte energie, in sinergia con il Consorzio, i Comuni, le associazioni di categoria e gli stakeholder, ma non potevamo prevedere con certezza la risposta di famiglie e studenti", ha ricordato Scichilone. "Fortunatamente, i risultati sono andati oltre le nostre aspettative. A testimonianza di ciò, la prossima Open Week, in programma dal 24 al 28 febbraio, vedrà la partecipazione di circa 2000 studenti”.

Scienze Motorie: un corso all'avanguardia, proiettato verso il futuro

Il corso di Scienze Motorie rappresenta una grande novità per Trapani, formando esperti in grado di migliorare lo sport e la salute. Grazie alla collaborazione con la Capitaneria di porto, saranno attivati percorsi legati a sport natatori, mentre la sinergia con il Comitato Paralimpico Italiano, il Coni e l'Ufficio Scolastico Regionale favorirà l'inserimento dei laureati nel mondo della scuola. "Erice è candidata a Città europea dello sport 2027 e questo progetto si aggiunge al dossier", assicura Daniela Toscano, sindaco di Erice, sottolineando come il nuovo corso di laurea si integri perfettamente con le ambizioni sportive della città.

Il Sindaco di Erice Toscano: "Un'opportunità per i giovani e per la comunità"

Il Sindaco di Erice, Daniela Toscano, ha espresso il suo apprezzamento per l'attivazione dei nuovi corsi, sottolineando come questi rappresentino un'importante opportunità per i giovani del territorio e per la comunità nel suo complesso. "Crediamo molto in questi ulteriori percorsi formativi, tra l'altro sulla magistrale, sulle scienze motorie perché in questo momento si punta molto sul benessere psico-fisico e quindi, diciamo, avere delle competenze degli esperti in questo settore non soltanto offre uno sbocco occupazionale, ma concorre al benessere della comunità", ha dichiarato Toscano. "Accogliamo con grande interesse il ritorno di Ostetricia, altro percorso che si aggiunge e quindi va a implementare quelle che sono le professioni sanitarie, che offrono molti sbocchi occupazionali".