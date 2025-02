21 Febbraio: asse Trump - Putin, Delmastro condannato, il Papa migliora

21/02/2025 07:02:00

E' il 21 Febbraio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Trump si avvicina sempre di più a Putin e rifiuta di firmare una risoluzione ONU sull'Ucraina

Gli Stati Uniti si sono rifiutati di firmare una bozza di risoluzione delle Nazioni Unite che definisce l’intervento in Ucraina come "aggressione russa". Trump continua la sua strategia di distacco dall'Europa e di apertura verso Mosca, lasciando Zelens’kyj sempre più isolato.

L'esercito russo intensifica gli attacchi su Odessa

Per la seconda notte consecutiva, la Russia ha bombardato Odessa con droni, colpendo infrastrutture strategiche della città portuale ucraina.

Francia e Regno Unito propongono di inviare 30.000 soldati europei in Ucraina

Il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron stanno valutando l'idea di proporre a Trump l'invio di 30.000 soldati europei per garantire la tregua in Ucraina. Tuttavia, hanno precisato che non verranno schierati sulla linea del fronte. La prossima settimana voleranno a Washington per discuterne con il presidente americano.

Von der Leyen e Costa a Kiev per il terzo anniversario della guerra

Lunedì 24 febbraio si celebreranno le commemorazioni per il terzo anniversario dell’invasione russa. Ursula von der Leyen e il premier portoghese Antonio Costa parteciperanno a nome dell’Unione Europea. Giorgia Meloni, invece, non si collegherà in videoconferenza con Kiev, come inizialmente previsto, perché parteciperà a una colazione con uno sceicco. Tuttavia, domani sarà presente in video alla convention dei repubblicani statunitensi, dove Elon Musk si è presentato con una motosega.

Trump toglie il pedaggio da Manhattan e si autoproclama "re"

Il presidente americano ha rimosso il pedaggio per l’ingresso a Manhattan e ha pubblicato una sua immagine con una corona e la scritta “Lunga vita al re!”.

Papa Francesco migliora, ma il ricovero prosegue

Al sesto giorno di ricovero al Gemelli, il Papa sta leggermente meglio. I medici riferiscono che non ha più febbre e i parametri emodinamici sono stabili, ma la situazione resta seria.

Minaccia Isis in Germania a pochi giorni dalle elezioni

Mentre la Germania si prepara alle elezioni di domenica, il bollettino dell’Isis ha lanciato un appello ai suoi simpatizzanti: "Che aspetti? Le strade sono piene di bersagli! Colpisci!". L'allerta terrorismo è al massimo livello.

Hamas restituisce quattro corpi di ostaggi: Israele furioso

I corpi di quattro ostaggi israeliani sono stati restituiti da Hamas, tra cui quelli di due bambini e un anziano. La quarta vittima, inizialmente creduta la madre dei due fratellini, è risultata sconosciuta dopo l’analisi del DNA. Tel Aviv accusa Hamas di usare i corpi per fare propaganda.

Condannato a otto mesi in primo grado Delmastro per il caso Cospito

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato condannato a otto mesi di reclusione in primo grado. Il caso riguarda le informazioni riservate su Alfredo Cospito, il militante anarchico al 41-bis, che Delmastro aveva confidato al collega Donzelli, il quale poi le aveva usate in un attacco parlamentare.

Revocato lo sciopero ferroviario del weekend

Il previsto sciopero del personale ferroviario per il fine settimana è stato revocato, evitando disagi per i viaggiatori.

Morti e incidenti sul lavoro

Un operaio di 66 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone nello Spezzino .

è morto cadendo dal tetto di un capannone . Un ventenne è grave dopo essere precipitato nel vano di un montacarichi alla stazione Termini di Roma .

dopo essere precipitato nel vano di un montacarichi alla . Un 75enne nel trevigiano è morto assiderato nel garage di casa, dove era caduto e non era riuscito a rialzarsi.

Caso Rubiales: multa per il bacio alla calciatrice Hermoso

L'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato condannato a pagare una multa di 10.800 euro per il bacio senza consenso alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione dei Mondiali femminili 2023.

Bocciato il ricorso degli stabilimenti balneari: le concessioni scadranno

Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso di tre stabilimenti balneari, confermando che le concessioni dovranno scadere come previsto.

Nuovo piano anti-pandemia: lockdown solo con voto parlamentare

Nella bozza del nuovo piano anti-pandemia, viene stabilito che un eventuale lockdown non potrà più essere imposto tramite Dpcm, ma dovrà passare dal Parlamento.

Fratelli d'Italia lancia l'intergruppo parlamentare Harley-Davidson

Un deputato di Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera un intergruppo parlamentare per gli appassionati di Harley-Davidson.

Berrettini eliminato ai quarti di Doha

Matteo Berrettini ha perso in tre set contro il britannico Jack Draper, fermandosi ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha.

Roma avanti in Europa League, battuto il Porto

Dopo una partita combattuta, la Roma ha sconfitto 3-2 il Porto e si è qualificata agli ottavi di finale di Europa League.

La famiglia Broccoli cede il controllo creativo di James Bond ad Amazon

La famiglia Broccoli, storica detentrice dei diritti della saga di James Bond, ha ceduto il controllo creativo dei film ad Amazon.

Scoperta la tomba del faraone Thutmose II in Egitto

Dopo 103 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon, gli archeologi hanno riportato alla luce la tomba di Thutmose II, un altro faraone dell’Antico Egitto.

Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura

Sono scomparsi:

Bianca D’Antonio , giornalista

, giornalista Gianluca Maurizi , giornalista

, giornalista Bruno Rubino , giornalista

, giornalista Lorenzo Pataro , poeta

, poeta Giovanni Scambia, luminare di ginecologia oncologica