Salemi. “Sarà perché ti amo” uno spettacolo teatrale per dire NO alla violenza di genere

21/02/2025 07:40:00

La sezione FIDAPA BPW Italy di Salemi, presieduta da Katia Misciagna, in collaborazione con la sezione di Partanna, presieduta da Maria Elena Bianco, ha aderito ad un interessante progetto che vedrà la messa in scena di uno Spettacolo teatrale per dire NO alla violenza di genere.

“Sarà perché ti amo?”, è il titolo dello spettacolo teatrale scritto dagli studenti dell'IISS F. D'Aguirre Salemi e Dante Alighieri Partanna e diretto da Luana Rondinelli, che avrà il supporto ed il patrocinio del Comune di Salemi e della FIDAPA BPW Italy Distretto Sicilia.

Lo spettacolo, che avrà luogo oggi 21 febbraio alle ore 18 a Salemi presso il centro Kim in via Rocco Chinnici a Salemi, sarà un importante momento di riflessione sulla violenza di genere.

Muovendo dalla considerazione della realtà e auspicando un vero e proprio cambiamento culturale, per fermare questo drammatico fenomeno, la Fidapa si è sempre mostrata attiva sul tema, anche supportando i centri anti violenza e l'uso del 1522.

Tra i partner l'associazione Palma Vitae, da anni presente sul territorio per dare ascolto, voce e coraggio alle donne vittime di violenza e poi il serviceClub Rotary Salemi e Interact .

Importante, inoltre, il contributo e la vicinanza dell'associazione Marisa Leo. Ma su tutto va evidenziata la partecipazione attiva al progetto da parte della scuola: L'IISS F. D'AGUIRRE- D. ALIGHIERI, con la preside Francesca Accardo, sempre attenta e sensibile.

Si opera in rete nella convinzione che la sinergia tra scuola, comune e associazioni è fondamentale per promuovere l'educazione al rispetto e dire con forza NO alla violenza di genere.