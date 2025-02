A Marsala dal 21 al 23 marzo c'è Glocal Sud: il Festival del Giornalismo Digitale

21/02/2025 10:25:00

Marsala diventa il cuore pulsante del giornalismo digitale con Glocal Sud 2025, il festival che dal 21 al 23 marzo riunirà esperti, giornalisti e cittadini per discutere di informazione, innovazione e territorio. L'evento, promosso da ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) e organizzato da Tp24 e Rmc101, si propone come un'importante occasione di confronto sui temi chiave del giornalismo contemporaneo e del digitale.

IL FESTIVAL: UNO SGUARDO AL FUTURO DEL GIORNALISMO

In un'epoca caratterizzata da profondi cambiamenti nel modo di fare informazione, Glocal Sud 2025 si pone come un'opportunità unica per riflettere sul futuro del giornalismo e sul ruolo dell'informazione locale in un contesto sempre più globalizzato. Attraverso dibattiti, workshop e incontri, il festival offrirà una piattaforma di dialogo per comprendere le sfide e le opportunità del digitale.

Durante le tre giornate del festival, si alterneranno panel e discussioni su argomenti di grande attualità:

Intelligenza Artificiale e giornalismo: tra rischi, opportunità e nuove frontiere della comunicazione.

Giornalismo digitale: il delicato equilibrio tra la corsa al click e l’etica dell’informazione.

Giustizia riparativa: un nuovo modo di intendere la giustizia, orientato alla ricostruzione e al ricordo.

Fake news e disinformazione: il progetto dell’Università di Palermo per contrastare il fenomeno.

Querele, risarcimenti e diritto all'oblio: le sfide legali dell’informazione online.

Le eccellenze dell’agroalimentare: come raccontarle e difenderle attraverso i media.

Proiezione del film “IDDU – L’Ultimo Padrino” alla presenza dei registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia

Giornalismo sportivo, le storie oltre il tifo.

Un panel sul rapporto tra giornalisti e procure

Eventi organizzati in collaborazione con ODG Sicilia e l’Università di Palermo

UN FESTIVAL PER RACCONTARE IL SUD IN CHIAVE DIGITALE

Glocal Sud 2025 non è solo un evento per gli addetti ai lavori, ma un’occasione di confronto aperta a tutti. L’obiettivo è valorizzare le storie che fanno la differenza e approfondire il ruolo dell’informazione locale nell’era digitale. In un mondo sempre più connesso, il giornalismo si evolve e il festival offrirà spunti di riflessione su come raccontare il territorio con strumenti innovativi e nuove prospettive.