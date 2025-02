Marsala, l'assessore Gerardi scambia locali per ... loculi

21/02/2025 11:24:00

Un po' come prendere fischi per fiaschi.

In una delle ultime sedute del consiglio comunale, il giovane assessore Ivan Gerardi, durante la discussione del Dup, il Documento Unico di Programmazione, elemento centrale del bilancio del Comune di Marsala, ha presentato i vari interventi previsti dall'amministrazione.

Tra questi, ad un certo punto, testuale, ha citato la "manutenzione dei loculi della Casa di Riposo Giovanni XXIII". Ma non si tratta di un cimitero, è la casa di riposo, abbandonata, che sorge in Via De Gasperi. Certo, un tempo ci andavano gli anziani. Ma per fare diventare i "locali" ... "loculi" ce ne vuole.

A dimostrazione che non è stato un lapsus, l'assessore Gerardi cita i "loculi" ben due volte. Magari è convinto che lì faranno davvero un cimitero, chissà ...