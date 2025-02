Marsala: rifiuti in strada a Strasatti, gli incivili cambiano strategia...

21/02/2025 16:55:00

Il problema dell'abbandono dei rifiuti continua a essere una piaga per la contrada Strasatti a Marsala. Nonostante l’installazione di telecamere di sorveglianza abbia in parte arginato il fenomeno, i cittadini denunciano che gli incivili hanno semplicemente cambiato tattica, spostando i rifiuti al di fuori dell’angolo ripreso dalle videocamere.

Ecco la segnalazione di un lettore di Tp24 e residente nella zona che descrive la situazione:

“Volevo segnalare che in contrada Strasatti, da quando sono state pubblicate su questo sito, ormai mesi fa, le immagini degli incivili che buttano la spazzatura per strada, nessuno di questi la butta più dove la telecamera riprende, ma hanno imparato a buttarla tutta intorno! Segnalo anche che quelle rare volte in cui gli operatori passano a raccoglierla, raccolgono solamente quella che c'è per strada ma non quella oltre il muretto adiacente.

Mi chiedo: ma chi controlla questi filmati o gli operatori perché non segnalano il problema?

Perché non vengono messe delle telecamere occultate che riprendono tutta la zona? Ho sempre pensato che gli incivili siano una risorsa per la città, dei polli da spennare, e non capisco perché il comune non si impegni a beccarli tutti; alla fine questi polli la buttano sempre negli stessi posti...

Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i residenti della zona di origine tunisina che ogni giorno dopo il lavoro si rilassano per strada bevendo decine e decine di bottiglie di birra Moretti lasciandole ovunque! Grazie.”

