La Polizia incontra gli studenti di Alcamo a Castellammare per parlare di bullismo e cyberbullismo

21/02/2025 00:20:00

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti di Alcamo e Castellammare del Golfo per discutere di questi fenomeni e sensibilizzare i più giovani sull'importanza del rispetto reciproco.

Gli incontri si sono svolti nei giorni scorsi in diverse scuole di ogni ordine e grado. Attraverso video e testimonianze dirette, gli agenti hanno spiegato ai ragazzi cosa sono il bullismo e il cyberbullismo, quali rischi comportano e come affrontarli in modo consapevole. L'obiettivo era far comprendere agli studenti che ogni gesto ha un peso e che il rispetto per gli altri è fondamentale, sia nella vita reale che online.

Un'attenzione particolare è stata dedicata all'uso sicuro del web e dei social network. I poliziotti hanno illustrato strategie per navigare in rete senza correre pericoli, sottolineando l'importanza di proteggere la propria privacy e di segnalare eventuali episodi di violenza o prevaricazione.

Gli studenti hanno seguito con interesse gli incontri, partecipando attivamente con domande e interventi. La curiosità dimostrata dai ragazzi è un segnale positivo: conoscere i rischi e i comportamenti corretti è il primo passo per combattere fenomeni che, purtroppo, continuano a essere diffusi. Iniziative come questa confermano l'importanza della collaborazione tra scuola e forze dell'ordine per promuovere una cultura del rispetto e della legalità tra i più giovani.