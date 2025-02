Mountain Bike: a Santa Ninfa la tappa di Coppa Sicilia XCO Finestrelle

21/02/2025 16:30:00

Arriva la sesta edizione per l’XCO Finestrelle Festeggia il suo primo quinquennio di vita l’XCO Finestrelle, la prova di cross country ospitata a Santa Ninfa (TP) e valida quale seconda tappa del Mediterranea Mtb Challenge, oltre che seconda prova della Coppa Sicilia divisione Ovest. L’appuntamento è già fissato per il 16 marzo, con i concorrenti che si ritroveranno per appassionanti rivincite dopo le prime sfide della stagione. Teatro di esse, il percorso disegnato nell’Area Attrezzata Bosco Finestrelle, vicino al Parco Natura Avventura dove gli organizzatori hanno disegnato un circuito di 4,88 km per un dislivello di 189 metri, con il suo 60% su selciato. Lo staff organizzativo promette un percorso tecnico e divertente, con tratti tecnici e installazioni. Il circuito verrà ripetuto più volte in base alla categoria di appartenenza. Per le prove riservate a Esordienti e Allievi si gareggerà su un circuito più piccolo, di 3,29 km per 95 metri. La prova verrà distinta in 3 batterie: nella prima con partenza alle 9:00 in gara le categorie amatoriali, su lunghezza di 4 o 5 giri; alle 11:00 lo start per quelle giovanili, alle 12:15 per le prove assolute. Alla fine di ognuna, premiazioni per i primi 3 di ogni categoria. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro per le categorie agonistiche e giovanili, 20 euro per quelle amatoriali.

Per Santa Ninfa, in attesa dell’altro grande evento di Mtb, ossia la Granfondo prevista per l’1 giugno, sarà l’occasione per accogliere tanti appassionati provenienti da fuori i confini della provincia trapanese, con l’opportunità di fare un giro per la città, visitando anche il locale Castello di Rampinzeri, oppure Villa Lab, il Museo Nino Cordio, il Centro Esplora Ambiente di Santa Ninfa oltre al vicino Cretto di Burri a Gibellina. Da sottolineare che già dal sabato di vigilia saranno visitabili gli Altari di San Giuseppe, rinverdendo una storica tradizione dei comuni della Valle del Belice, aperti fino al 19 marzo, grazie all’iniziativa del Comune di Santa Ninfa che patrocina l’evento sportivo.

Per informazioni: Finestrelle Bikers, www.finestrellebikers.it