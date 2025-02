Il Marsala Futsal a Palermo per mantenere il primato in serie B - in campo oggi alle 16

22/02/2025 13:00:00

Oggi, 22 febbraio, a Palermo andrà in scena Mistral-Marsala Futsal 2012, gara valida come 17ª giornata di Campionato di serie B Girone H. Si gioca alle ore 16. Tra le due squadre, benchè nella vetta della classifica, ci sono 12 punti di distacco, il Marsala è prima a punteggio pieno. Mister Rafa Torrejon schiera in porta Simone Vallarelli e Giovanni Buffa, capitan Giuseppe Costigliola, Israel Caro Barroso, Matteo De Bartoli, Christian Pierro, Walter Abate, Nikolas Sanalitro, Alessandro Patti, Gabriele Foderà, Andrea Romano, Pietro Bonafede.

Uno degli acquisti di punta di quest’anno, Walter Abate, fa il punto pre-gara: “Il fattore classifica nel girone di ritorno conta poco e soprattutto contro il Mistral che è una corazzata di questo campionato anche se il risultato fu di 6-3 per noi all’andata poco importa, perchè è stata una gara difficile. Per me hanno un grande roster, di esperienza, li conosco e so che sarà dura ma faremo come ogni sabato. Le vittorie ora diventano un imperativo in questa parte della stagione, non più una possibilità. In questo momento sto bene, la forma fisica deve essere ottimale perchè siamo in un punto della stagione molto critico per la mole di partite che abbiamo da affrontare, sia in Campionato che in Coppa. Abbiamo recuperato con lo staff qualche defezione delle settimane scorse e ora siamo pronti per affrontare la battaglia col Mistral”.

Alessandro Patti gli fa eco: “Andremo a Palermo con la consapevolezza che sarà una gara di cartello, noi siamo primi, loro terzi, ma andremo con le intenzioni di portare a casa i tre punti. Noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Al momento è un onore per me dare una mano alla squadra per conquistare la vittoria, con Barroso e De Bartoli siamo nella classifica capocannonieri tra i primi 10, ci aiutiamo a vicenda, la squadra fa il suo. D’altronde stiamo benissimo, il Mister sta preparando in grande questo finale di Campionato”. A dirigere il match Daniele Costa Arbitro 1 (sez. Roma 2), Vincenzo Truini Arbitro 2 (sez. Latina), Claudio Martinico crono (sez. Marsala).