Calcio: domenica il derby tra l'Accademia Trapani ed il Marsala 1912

22/02/2025 15:30:00

All'andata terminò 2-0 per il Marsala 1912 di Mister Totò Brucculeri grazie alle reti di Martorana e Lo Grande, una sfida, quella di domenica tra i lilibetani e l'Accademia Trapani, di grande importanza per entrambe le formazioni. I tre punti in palio di questa sfida servono ai padroni di casa di Mister Amoroso per raggiungere in classifica a 32 punti proprio il Marsala 1912 cercando di allontanarsi dalla zona pericolosa dei play out, per gli azzurri, invece, vincere significherebbe ritornare a guardare da vicino la zona alta della classifica in ottica di possibili play off. La società trapanese ha indetto per l'evento la giornata neroverde in cui non saranno validi gli abbonamenti con un biglietto di ingresso che costerà 10 Euro anche per i tifosi ospiti che si pensa raggiungeranno in massa il "Sorrentino" di Trapani visto che è stata anche vietata la diretta streaming dell'evento. Per l'occasione, un intero settore della tribuna è stato riservato alla tifoseria marsalese.

Ad otto giornate dal termine della stagione regolare ed a due mesi circa dal closing e dal relativo passaggio alla nuova proprietà già annunciata, la società lilibetana ha comunicato che l'ex Vice Presidente Leonardo Curatolo ha ceduto le proprie quote del Marsala 1912 al nuovo socio, qualche giorno addietro nominato Vice Presidente, Filippo Di Maggio. Di certo a Marsala questo passaggio di proprietà viene percepito come la grande possibilità di tornare a giocare in campionati sicuramente più interessanti rispetto all'Eccellenza e cresce l'entusiasmo anche per il, anche se parziale, ritorno di una parte del tifo organizzato che ha da sempre colorato di passione gli spalti del Nino Lombardo Angotta. Un momento di rilancio iniziato con l'impegno del trio Sardone, Schio ed Ombra che in due stagioni ha mantenuto la promessa fatta alla città: riporteremo il Calcio a Marsala.