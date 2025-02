Dai carri allegorici alla musica: il weekend in provincia di Trapani

22/02/2025 06:00:00

Il fine settimana sarà all’insegna della cultura e del divertimento in provincia di Trapani.

Tra gli eventi più attesi, il Carnevale di Valderice, che aprirà i festeggiamenti domenica con la sfilata dei carri allegorici, mentre a Marsala jazz, lirica e teatro regalano emozioni uniche. Spettacoli brillanti animano i palcoscenici di Alcamo, San Vito Lo Capo e Campobello di Mazara, mentre le visite guidate a Selinunte e Segesta offrono la possibilità di riscoprire la storia:

VALDERICE - Il Carnevale di Valderice 2025, 30ª edizione, si terrà dal 23 febbraio al 2 marzo con sfilate di carri allegorici, spettacoli e degustazioni. Domenica 23 febbraio, dalle 15:00 in Viale Lazio, partirà la sfilata dei carri con arrivo in Piazza Sandro Pertini, dove dalle 19:00 si terrà una degustazione di prodotti tipici e dalle 20:30 lo Show Carnival con esibizioni di gruppi di ballo. Qui il programma https://www.facebook.com/photo/?fbid=1046453824193641&set=a.556747529830942

MARSALA - Sabato 22 febbraio alle ore 10:00, presso la Sala delle Lapidi di Palazzo VII Aprile a Marsala, si terrà l’evento commemorativo “Pino Pellegrino, una vita per il riscatto e l’emancipazione del Sud”, organizzato dal Partito Democratico di Marsala in occasione del centenario della nascita del senatore. Parteciperanno esponenti politici e giuridici per ricordare il suo impegno per il Mezzogiorno e la giustizia sociale.

MARSALA - Sabato 22 febbraio alle ore 12:00, a Palazzo VII Aprile a Marsala, si terrà la presentazione ufficiale della sezione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB). L'evento, aperto alla cittadinanza, sarà arricchito dall’esibizione della Fanfara ANB "Col Giacomo Alfano" di Palermo, celebrando i valori e la tradizione del Corpo dei Bersaglieri.

MARSALA - Il 22 febbraio alle ore 19:00, all’Otium centro culturale e Biblioteca Sociale di Marsala (Via XI Maggio 106), si terrà il primo appuntamento della rassegna Book Jazz Club. Protagonisti della serata saranno Chiara Minaldi (voce) e Lino Costa (chitarra), che regaleranno al pubblico un’esibizione jazz dal vivo. Ingresso: €10 per associati, €15 per non associati, con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3337277176.

MARSALA - Sabato 22 febbraio alle ore 21:30, al Teatro Sollima di Marsala, si terrà lo spettacolo di beneficenza "Rosa di Bocca", organizzato da Batticuore Batti Onlus in collaborazione con Peralta Production. Lo spettacolo di Enrica Crimi, sostiene i progetti dell’associazione. Biglietti: €18,50, disponibili presso I Viaggi dello Stagnone o online su Tickettando.it.

MARSALA - Domenica 23 febbraio alle ore 18:30, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà “Il Gran Galà della Lirica”, evento della XXV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven. Protagonisti saranno il soprano Natasha Katài, il tenore Domenico Ghegghi e il baritono Vincenzo Licata, accompagnati al pianoforte dal maestro Giuseppe Cinà, con un repertorio dedicato a Puccini, Giordano, Verdi e Mascagni. L’iniziativa, patrocinata dalle istituzioni regionali e comunali, conferma Marsala come punto di riferimento per la grande musica lirica.

ALCAMO - Il 21 e 22 febbraio alle ore 21:15, al Teatro Cielo D'Alcamo, andrà in scena la commedia brillante "La prima volta non si scorda mai", con la regia di Franco Regina. L'evento fa parte della XL edizione della Rassegna della Prosa e dello Spettacolo di Alcamo.

ALCAMO - Domenica 23 febbraio alle ore 19:00, presso la Cittadella dei Giovani di Alcamo (Via Ugo Foscolo 1), si terrà il concerto del quintetto di ottoni Akrabrass, nell’ambito della XXXIX Stagione Concertistica degli Amici della Musica. Il gruppo eseguirà brani di Mouret, Bach, Bernstein, Morricone e altri compositori. Ingresso: €10 con abbonamento o biglietto singolo.

SAN VITO LO CAPO - Il 23 febbraio alle ore 18:00, presso il Teatro Comunale di San Vito Lo Capo, andrà in scena lo spettacolo "Tante Risate, Emozioni, Notte, Teatro, Cabaret", presentato dalla compagnia Liberi Ragazzi Custonaci. Un evento di musica, teatro e danza all'insegna dell'intrattenimento e della comicità. Ingresso: €7, prevendita biglietti: Patrizia 3334620515.

MARSALA - Il 22 e 23 febbraio, il Gruppo Scout Marsala 2 celebra la Giornata del Pensiero con un weekend dedicato alla storia e ai valori dello scoutismo. Sabato 22, nel pomeriggio, si terranno laboratori educativi presso la Chiesa Madre di Marsala, mentre domenica 23, alle 9:30 in Piazza Loggia, si svolgerà la cerimonia dell’Issa Bandiera, seguita da una mostra interattiva all’interno della Chiesa Madre.

SELINUNTE - Sabato 22 febbraio, al Parco Archeologico di Selinunte, si terrà la visita didattica "L'Archeologo Racconta", con tour guidati ai templi della Collina Orientale alle 10:30 e 11:45 (durata 1h), a cura degli archeologi di CoopCulture. Domenica 23 febbraio, alle 10:30, è in programma la visita guidata "Selinunte Highlights", che include la Collina Orientale, l'Antiquario Baglio Florio e l'Acropoli, con mobilità ecologica interna. Info e prenotazioni tramite CoopCulture.

SEGESTA - Domenica 23 febbraio alle ore 10:30, al Parco Archeologico di Segesta, si terrà la visita guidata "Segesta Experience", che include il Tempio, il Teatro e l'Acropoli, con spostamenti facilitati dal sistema di mobilità interna. L’evento è organizzato in collaborazione con CoopCulture, con info e prenotazioni disponibili tramite il concessionario dei servizi.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Domenica 23 febbraio alle ore 18:30, al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara, Emanuela Aureli sarà protagonista dello spettacolo “Mamma, ho perso l'Aureli”, un one woman show tra ironia e trasformismo. L’evento, parte della rassegna “Il bello di Sicilia 2”, vedrà la partecipazione del chitarrista Giandomenico Anellino. Biglietti disponibili presso punto telefonia Soleluna, botteghino del teatro e online su Ticket.it.

MARSALA - È possibile accedere con visite guidate a tre siti: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l'ipogeo di Crispia Salvia. Orari: sabato e domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Prenotazioni al 351 4849420 o lilibeo@archeofficina.com.

TRAPANI - Fino al 23 aprile, il Centro Culturale e Museo “San Rocco” ospita la mostra “About Africa” del fotografo trapanese Francesco Bellina, che riunisce i progetti ORIRI e PRAY FOR SEAMEN. L’esposizione, esplora temi come immigrazione, prostituzione e cambiamenti climatici attraverso scatti di grande impatto emotivo.