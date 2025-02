Castellammare: Laura Asaro è la nuova presidente dell'associazione Albergatori

22/02/2025 22:00:00

L’Associazione Albergatori di Castellammare del Golfo e Scopello ha annunciato il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio, confermando il proprio impegno per la promozione dello sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio.

Durante l'Assemblea dei Soci, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, che guiderà l’associazione nei prossimi tre anni con l'obiettivo di affrontare le sfide del settore e migliorare i servizi offerti, rafforzando al contempo le collaborazioni con le istituzioni locali e gli operatori del comparto turistico.

Il nuovo direttivo - A ricoprire il ruolo di Presidente sarà Laura Asaro, affiancata dal Vicepresidente Giacomo Curto. Il ruolo di Segretario sarà assunto da Leo Odisseo, mentre Giuseppe Galioto ricoprirà l'incarico di Tesoriere. Completano il consiglio direttivo le consigliere Emanuela Magaddino, Anna Maria Como e Marisa Palazzolo.

L'associazione si pone l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra gli operatori turistici e le istituzioni locali, favorendo iniziative strategiche per la crescita del settore ricettivo e per l'incremento dell'attrattività turistica di Castellammare del Golfo. Attraverso progetti di valorizzazione del territorio, innovazione nei servizi e una promozione attenta dell'accoglienza, l'Associazione Albergatori intende consolidare la posizione di Castellammare del Golfo come una delle destinazioni turistiche più rilevanti della Sicilia.

Con questo nuovo mandato, l'Associazione Albergatori rinnova il suo ruolo di punto di riferimento per il settore turistico e alberghiero locale, unendo le forze di tutti gli attori coinvolti per garantire uno sviluppo sostenibile e di qualità.