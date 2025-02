Ottimi risultati per gli studenti del "Florio" di Erice ai Campionati della Cucina Italiana

22/02/2025 09:20:00

Trionfano alla 9^ edizione dei Campionati della Cucina Italiana di Rimini gli alunni dell’Istituto Superiore “Florio” accompagnati dai professori Antonino La Sala, Nino Peraino e Salvo Rondello, coach e sostenitori del gruppo.

Ottimi i riconoscimenti per i ragazzi: medaglia d’argento per Vittorio Caruso, nella Categoria Cucina Calda K1 Junior e per Vito Maceri nella Categoria cucina Vegan K3, entrambi della 5CE; medaglia di bronzo per la 16enne Mariangela Noto della 3CE nella Categoria Pasticceria da Ristorazione K2 Junior, e per finire, medaglia d’oro per Matteo Amato e per il suo tutor Vito Maceri entrambi della 5CE, nel Contest Ragazzi Speciali e ancora medaglia d’oro per Dennis Sarzana della 5B, Categoria Street Food d'autore (Componente Junior Culinary Team Sicilia).



“Si è chiusa con grande soddisfazione la nostra Settimana ai Campionati di Cucina Italiana 2025; davvero una grande festa – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina -. Sono fiera dei miei ragazzi perché hanno saputo trasformare la loro passione in competenza e misurarsi, senza perdere di vista il valore dell'esperienza formativa, con altri giovani studenti e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale. Una grande squadra quella dell'Istituto "I & V Florio": Impegno e determinazione danno sempre ottimi risultati. Bravi tutti, studenti e professori".