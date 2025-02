TennisTavolo: la Germaine Lecocq sempre più prima in classifica

22/02/2025 09:00:00

La Germaine Lecocq – FSC Curatolo è in testa alla classifica del Campionato serie B2 di Tennis Tavolo. E’ servita la vittoria casalinga contro la Pongistica Messina nella terza giornata di ritorno di questo appassionante torneo per 5-2 grazie alle tre vittorie di Edo Gonzalez e quelle di Guttuso ed Altesi. Il sodalizio lilibetano non nasconde più la volontà di vincere il Campionato per accedere a quella B1 che nella scorsa stagione ha avuto il solo sapore dell’esperienza in campo e che invece, dal prossimo, potrebbe essere lo slancio per palcoscenici ancor più importanti. In questo fine settimana la squadra diretta da Coach Amato affronterà in trasferta il TT Vittoria 1999 che all’andata impartì alla Germaine Lecocq una sconfitta di misura per 4-5 che ha rischiato di complicare i piani stagionali dei marsalesi. In questa sfida i lilibetani sono chiamati a confermare il positivo trend di sei vittorie consecutive che li ha lanciati in testa alla classifica. Ai compagni della B2 risponde bene la Germaine Lecocq – Bar Diego che in serie C2 è sempre più prima in classifica con un distacco di quattro punti dalla seconda piazza occupata dal TT Mazzola A. Nell’ultima giornata i lilibetani hanno battuto a loro domicilio per 6-1 il Villafrati ed attendono, in questo fine settimana, di incontrare, nuovamente in trasferta, i palermitani del Radiosa che con i loro sei punti in classifica cercheranno di limitare i danni contro la capoclassifica. Il Team, con i neo Campioni Regionali Fabrizio Salerno e Federico Bellissimo, cercherà la legittimazione per il salto di categoria che sembra essere alla loro portata.

In serie D1, le due formazioni targate Germaine Lecocq dopo il match che le ha viste battersi tra di loro, hanno avuto risultati altalenanti che le hanno portate a condividere con 12 punti la terza posizione in classifica. La prossima settimana l’impegno più probante sarà per la UIPS Germaine Lecocq che affronterà in casa la seconda in classifica Mediterraneo “Rosselli” in una sfida che si preanuncia interessante. La formazione lilibetana “Monte Polizo”, invece, se la vedrà, sempre in casa, contro l’altra formazione del Mediterraneo, un po' più indietro in classifica. In serie serie D2, dopo la bella vittoria per 6-1 contro il TT Mazzola, il Team del paralimpico Emanuele Carini renderà visita ai palermitani del “Bonagia” secondi in classifica. Un match che si preannuncia difficile ma che i lilibetani giocheranno per provare a risalire la classifica che li vede a due sole lunghezze da una posizione centrale della lista.